Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.12.2021,  
09:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчик рассказал об особенностях ЗРК "Абакан"

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости

Особенность зенитного ракетного комплекса "Абакан" - в совмещении через новую автоматизированную систему управления ракет от комплекса "Антей-4000" и РЛС от перспективных комплексов ПВО-ПРО. Благодаря этому удалось добиться уникальных характеристик.

Фото: youtube.com
Три эпохи: возможности Т-34, Т-90М и "Арматы" показали на видео

Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель главного конструктора ЗРК "Абакан" Дмитрий Хрупало. Он отметил, что "Абакан", который впервые продемонстрировали на выставке Dubai Airshow 2021, создали для заказчика - одной из стран Ближнего Востока.

Он хотел получить узкоспецифический комплекс, который противодействует только баллистическим целям. Кроме того, у ЗРК должно было быть минимальное количество боевых средств и боевого расчета, полная автоматизация.

Российские конструкторы справились с поставленными задачами. "Абакан" рассчитан на поражение баллистических целей. Это одноступенчатые ракеты со скоростью до трех километров в секунду и дальностью пуска до трех тысяч километров. Их скорость в космосе - от трех до четырех километров в секунду, в плотных слоях атмосферы - не более 2,5 километра в секунду из-за сопротивления воздуха.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Google Maps
Американский стелс-бомбардировщик заметили на спутниковом снимке 10:30
В России создали ракету для дронов 19.12.2021
Индия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд 18.12.2021
ПВО
Новые системы преодоления ПРО разработают для гиперзвуковых блоков 17.12.2021
Названы отличия С-500 от С-400 17.12.2021