Алексей Немерюк: На Кузнецком мосту открылась галерея дизайнерских елок

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает всех на праздничную площадку, которая расположилась на Кузнецком мосту. Здесь традиционно открывается галерея модных новогодних елей, в украшении которых приняли участие известные дизайнеры и медиаперсоны, артисты балета и музыканты. Всех их объединяет одна тема - "Елки больших городов. Новогодние традиции". Работы соединили впечатления от разных городов, их главные символы и новогодние краски, чтобы передать атмосферу праздника и помочь открыть для себя что-то новое и интересное.

Первый замруководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал: "Галерея дизайнерских елок на Кузнецком мосту рядом с ЦУМом стала уже доброй традицией фестиваля "Путешествие в Рождество". Украшенные дизайнерами, известными музыкантами, артистами и медиаперсонами новогодние ели выставлены здесь уже в шестой раз. Главная тема проекта в этом году - "Елки больших городов. Новогодние традиции", поэтому, гуляя по этой фестивальной площадке, можно "побывать" в Париже и Мадриде, Нью-Йорке и Лиссабоне, Сеуле и Копенгагене. И, конечно, увидеть елку, на украшение которой вдохновила Москва".

15 неповторимых новогодних елей появились на Кузнецком мосту, чтобы подарить всем гостям фестиваля "Путешествие в Рождество" настоящую сказку и возможность познакомиться с самыми современными модным трендами.

Здесь можно рассмотреть новогодних красавиц от ARTEM KRIVDA (дизайнер - Артем Кривда), Zasport (дизайнер - Анастасия Задорина), Yana (дизайнер - Яна Расковалова), RUBAN FASHION (дизайнеры - Алиса и Юлия Рубан), MASTERPEACE (дизайнер - Евгения Линович), DOBRЯKOVA DESIGN (дизайнер - Катя Добрякова), ELLYME (дизайнер - Элина Бочкаева), FASHION HOUSE EFREMOV (дизайнер - Сергей Ефремов), "Русских сезонов" (дизайнер - Жанна Лобода), MONOCHROME (дизайнер - Алиса Боха), Krygina Cosmetics (стилист - Елена Крыгина).

Также на Кузнецком мосту можно прогуляться мимо елок, в украшении которых принимали участие всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет, композитор и пианист Виктор Осадчий, ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и премьер Денис Родькин, телеведущая Алла Михеева и певец Егор Крид.

Тысячелетняя история и дошедшие до наших дней многовековые традиции, японская нежность красок и загадочные переплетения линий нашли отражение в елке, над декором которой работали ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и блистательный премьер и гордость Большого Денис Родькин.

Вену многие называют красивейшим городом мира, где старинные здания сохраняют свой облик и неповторимый стиль. А еще ее можно назвать музыкальной столицей мира, потому что нашу жизнь невозможно представить без венских классиков, венской оперы и венского вальса. И продолжением этой истории станет новогодняя елка, которую украсили альтист, дирижер, лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет и пианист и композитор-неоклассик Виктор Осадчий.