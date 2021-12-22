Бездомных согреют четыре новых мобильных пункта

Столбик термометра опустился в эти дни ниже минус 20. Хуже всего в такую погоду людям, у которых нет крыши над головой. А ведь впереди, говорят синоптики, морозы под 30. Поэтому к уже работающим восьми пунктам обогрева в начале недели добавились новые четыре точки. Где их искать, на какую помощь там можно рассчитывать и чем могут помочь обездоленным простые москвичи, узнал корреспондент "РГ".

Мобильные пункты обогрева - это знакомые жителям столицы автобусы и микроавтобусы с надписью "Социальный патруль". С ноября они работают возле пяти столичных вокзалов и Центра социальной адаптации им. Глинки на улице Иловайской, 2. Новые пункты открылись возле Савеловского и Казанского вокзалов, у Центрального автовокзала на "Щелковской" и рядом с Центром социальной адаптации им. Глинки. Всего в столице круглосуточно открыты 12 пунктов обогрева.

"В них можно не только согреться, но и получить бесплатно горячий чай, теплые вещи и обувь, узнать у дежурных на местах, как можно выйти из трудной ситуации при поддержке Центра социальной адаптации", - рассказала "РГ" замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина. Иду к метро "Савеловской", на привокзальной площади обнаруживаю знакомый фургон. Раньше его не было, а вот подопечные есть всегда. Обычно они прячутся от холода в отапливаемом подземном переходе. Стучусь в автобус. Дверь распахивается, и я вижу в глубине машины сумки с теплой одеждой и обувью.

Чаще всего бездомные приходят, чтобы согреться и за теплыми вещами. "Бывает, что и "скорую" вызываем", - рассказывает соцработник Геннадий Земляков. "Нам очень сейчас нужны теплые вещи и обувь больших размеров, - рассказала "РГ" директор Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки Ольга Павличева. - Если кто-то из москвичей готов помочь бездомным людям, приносите одежду в ЦСА в любое время!"