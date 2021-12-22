Бочкарев: Как строится Большая кольцевая линия и когда она поедет целиком

Самым знаковым в этом году в столице, бесспорно, стал одновременный запуск 10 станций Большой кольцевой линии метро на участке длиной 20 километров. Такого еще не бывало за всю более чем 85-летнюю историю московской подземки. С разговора о том, как строилась фактически третья часть кольца - самого большого под землей в мире и когда же оно заработает полностью, начался 22 декабря разговор с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства главой столичного стройкомплекса Андреем Бочкаревым.

Андрей Юрьевич, ввод участка метро длиной более 20 километров удивил не только москвичей, но и многих россиян. Расскажите, как строителям это удалось?

Андрей Бочкарев: Мы долго подбирались к такому рывку. Три участка БКЛ - западный, юго-западный и южный, планировалось ввести в строй позже - в 2022 году. Но потом решили на год сдвинуть планы, чтобы ускорить запуск кольца полностью. Дело в том, что Большая кольцевая линия - центральный элемент всего Московского метрополитена, развитием которого команда мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина занимается в течение последних одиннадцати лет. То, что она крайне нужна Москве, было понятно еще в советское время. Но тогда не было ни сил, ни ресурсов. Сейчас появились другие технологии, возможность сконцентрировать людские и финансовые возможности города. Чтобы сделать передвижение москвичей более удобным, избавить их от необходимости ехать в центр города только для того, чтобы с помощью существующей Кольцевой линии пересесть с одной радиальной линии на другую, запуск БКЛ стал по решению мэра одной из ключевых задач и для строительного, и для транспортного комплексов.

Выполнить ее, безусловно, очень сложно. Взять хотя бы участок от станции "Народное ополчение" до "Мневников", который введен в эксплуатацию еще в марте. Он проходит под конструкциями шлюза канала имени Москвы, построенного в 1953 году. Для того, чтобы оценить воздействие щита на них, приходилось привлекать специализированные организации и бурить скважины для обследования геологии под дном канала. Там тоннели можно было проложить только шестиметровыми щитами. А от "Мневников" до "Давыдково", где геология оказалась получше, запустили уже десятиметровые щиты, способные прокладывать сразу двухпутный тоннель.

Так быстрее получается?

Андрей Бочкарев: Да, быстрее, но возможно не везде, так как грунты в Москве, к сожалению, большей частью нестабильные. К тому же входная площадка для тоннелепроходческого щита нужна более просторная, какую в плотно застроенном городе найти трудно. Тем не менее примерно четверть участка от "Мневников" до "Каховской" мы прошли именно десятиметровыми щитами.

Очень большим вызовом для строителей стало и то, что новые станции БКЛ нужно было соединить пересадками с работающими станциями. Часто приходилось вести проходку под действующими линиями - буквально в трех-четырех метрах от них. Любое неловкое движение такой огромной машины, как тоннелепроходческий щит, могло повредить тоннель, что повлекло бы за собой закрытие всей линии не на один год. Но филигранная уникальная операция оказалась по плечу метростроителям. И за это особый поклон нашим инженерам, проектировщикам, которые все так четко рассчитали.

На какой глубине проходит этот участок?

Андрей Бочкарев: Самая глубокая станция "Кунцевская" построена на отметке минус 37 метров. Там же у нас самая глубокая стена в грунте для закрепления котлована под действующей станцией - на отметке минус 45 метров. К остальным станциям щит шел на глубине от 26 до 30 метров. Но сама проходка - не единственная сложность. Чтобы запустить ультрасовременные поезда, какие ходят сейчас в Московском метро, на каждой станции нужно оборудовать около 60 различных систем инженерного обеспечения. На той же "Кунцевской", например, проложено почти 6,5 тысячи километров кабелей различного назначения, от которых зависят системы управления, безопасности, организация движения, подача воздуха, канализация и т.д. Над всем этим в последние восемь месяцев работали 16 тысяч строителей 24 часа в сутки, без выходных. В более спокойном режиме мы запустили бы этот участок в 2022-2023, а может быть, и в 2024 году.

Надо ли было так спешить?

Андрей Бочкарев: Мы строим метро, чтобы улучшить качество жизни в городе. Получается ли это? Сужу по СМС, которые я начал получать в первый же день запуска этого участка. Люди пишут: "Большое спасибо, Экономим теперь на дороге от дома до работы каждый день по 40 минут". Свыше 170 тысяч пассажиров пользуютсяновым участком уже ежедневно. всего он улучшил транспортную доступность для 1,4 миллиона горожан. Причем, не только тех, кто ездил и начал ездить на метро. Запуск БКЛ кардинально меняет движение всего городского общественного транспорта в городе. К новым станциям пошли новые маршруты автобусов, электробусов и трамваев. А когда БКЛ запустим полностью, улучшение транспортной доступности в Москве почувствует практически каждый житель города.

Пока же москвичи с интересом рассматривают 10 новых новый станций, обсуждают дизайн. Их оформление решалось в ходе конкурсов?

Андрей Бочкарев: По результатам архитектурных конкурсов оформлены две станции - "Мневники" и "Терехово". Но по решению мэра мы постарались сделать все станции не просто утилитарными транспортными объектами под керамической плиткой, как скажем, метро в Италии или Лондоне, а красивыми, достойными исторического Московского метрополитена. Мне кажется, что мы справились с этой задачей.

Из 31 станции БКЛ осталось построить 7 и реконструировать еще две станции - всего 9. В каком они сейчас состоянии?

Андрей Бочкарев: Их строительство мы планируем завершить в 2022 году. Две станции - "Каширская" и "Варшавская", которые реконструируем, готовы на 60 процентов. Готовность Северо-Восточного участка - 85 процентов. Там на станции "Шереметьевской" на днях уже запустили самые длинные в Москве эскалаторы длиной 135 метров. В субботу по ним уже прокатились. Прежде самыми длинными - 125-метровые, были только на "Парке Победы". Общая строительная готовность Восточного участка - 57 процентов, Каховской линии - 45 процентов. В настоящее время последнюю тоннелепроходку на БКЛ ведет щит -гигант "Лилия" на участке от "Нагатинскогозатона" до "Кленового бульвара". Ее финиша ожидаем на днях. Таким образом, до конца года все тоннели Большого кольца будут достроены.

С 2011 года оператором программы развития метро в городе является холдинг "Мосинжпроект". Как вы оцениваете его работу как генерального проектировщика и генподрядчика?

Андрей Бочкарев: Это мощная компания, которая накопила за десять лет колоссальный опыт. На ее счету 70 построенных станций и 150 километров новых линий. Появляется у "Мосинжпроекта" и возможность проявить себя и в строительстве метро других стран. Например, ведется ряд переговоров по метростроению в Сербии, Турции, странах Юго-Восточной Азии. Но сначала нужно выполнить задачи по развитию метро, которые стоят в Москве - а это 25 станций за ближайшие четыре-пять лет.