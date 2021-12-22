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22.12.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

В Ярославле женщина отсудила полмиллиона за полученную в ДТП травму

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Жительница Ярославской области отсудила более 500 тысяч рублей за травму, полученную из-за неисправности встречного автомобиля.

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Инцидент произошел в марте 2018 года на 307-м километре автодороги Москва - Холмогоры: у грузового прицепа лопнула изношенная покрышка, фрагмент подвески прицепа пробил лобовое стекло встречного автомобиля Peugeot Partner и попал водительнице в голову.

- Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, десять дней находилась в коме, еще почти два месяца не могла вставать и передвигаться, ее здоровью причинен тяжкий вред, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По словам пострадавшей, ее здоровье ухудшается: она не может передвигаться на большие расстояния, страдает одышкой, один ее глаз ослеп, запахи и вкусы женщина не ощущает. В качестве компенсации морального вреда гражданка попросила взыскать с водителя грузовика компенсацию в размере 600 тысяч рублей, а также расходы на представителя.

Ответчик посчитал сумму завышенной, аргументируя тем, что на встречную полосу не выезжал, был трезв и умысла на причинение вреда у него не было. Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что шина заднего левого колеса прицепа лопнула из-за чрезвычайной ее изношенности - с такими шинами эксплуатация ТС запрещена.

- Вследствие допущенного нарушения во время движения произошел пневматический взрыв шины заднего левого колеса, - пояснила Козлова.

Даниловский районный суд 14 сентября взыскал с ответчика в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также расходы на представителя, почтовые и транспортные расходы - всего 506334 рубля. Владелец грузовика это решение обжаловал, но коллегия по гражданским делам Ярославского облсуда 21 декабря оставила его без изменения.

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