Как встретить праздник с салютом, но без ЧП

Подготовка к Новому году связана с приятными ритуалами: украшением елки гирляндами, запуском фейерверков, бенгальских огней. К сожалению, очень часто их использование заканчивается драматично. Московские спасатели не просто рассказали, но и показали журналистам на специально оборудованном полигоне, как можно избежать ЧП и не омрачить себе праздник.

По словам замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы Андрея Иванова, самые частые новогодние происшествия в столице - это пожары. До 70 процентов причиной их в этот период становятся неисправные елочные гирлянды, декоративные рождественские свечи и короткие замыкания в сети из-за обилия включенных обогревательных приборов. А если неправильно пользоваться пиротехникой, то можно получить и травму. "Нельзя запускать петарды с балкона дома, в людных местах, во дворах жилых домов, - напомнил Андрей Иванов. - В городе будет оборудовано 26 специальных площадок для запуска фейерверков. Там будем дежурить не только мы, спасатели, но и полицейские и медики".

Если же такой площадки нет поблизости, нужно руководствоваться здравым смыслом и техникой безопасности. Для этого найти пустую территорию, где в радиусе 15 метров нет ни одного строения, дерева, машины, животных или человека. "Фейерверки следует покупать, только предварительно посмотрев у продавца сертификат на продукцию, - рассказал начальник аварийно-спасательной службы пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых. - Затем внимательно прочитайте инструкцию. Основная ошибка при запуске фонтанов и ракетниц состоит в том, что запускающий наклоняется над ними всем телом. Этого делать нельзя. Пиротехническое средство может раньше выстрелить, чем ожидает человек. Это и приводит к травмам".

Петарды при поджигании держат за часть, где у них расположена так называемая пробка. После поджога на пустом месте петарду нужно немедленно бросить как можно дальше. Если запускаете ракетницу или схожие пиротехнические средства, не спешите, советует спасатель, а хорошо установите их в горизонтальном положении. Иначе, как показал один из наглядных опытов, заряд опасно летит и рассыпается в зрителей.

Еще одна ошибка - поджигать петарды или зажигать бенгальские огни рядом с искусственной елью. Вспыхивают такие деревья быстро. Для наглядности Голубых поставил полутораметровую искусственную елку, а недалеко от нее коробку с огненным фонтаном. И как только он поджег коробку, через пару секунд от искр фейерверка горели уже иголки и мишура. А "дерево" вспыхнуло и начало плавиться, источая удушающий черный дым. Меньше чем через минуту дышать в радиусе трех метров было уже нечем. Портативный газоанализатор, принесенный дежурным спасателем Александром Шляпиным, показал многократное превышение показателей по углекислому газу, цианидам и другим опасным веществам, выделяемым горящим пластиком. Как пояснил Шляпин, если бы такое происшествие произошло в квартире с закрытыми окнами, четыре-пять глотков такого воздуха, и человека было бы уже не спасти, настолько это сильное отравление продуктами горения. Что же делать? Нам показывают еще одну елку, рядом с которой еще один фонтан, а рядом - огнетушитель. Как только ель начала гореть, спасатель выхватывает огнетушитель и заливает его содержимым искусственное дерево. "Видите, уже погасло, - комментирует спасатель. - Всем советую: украшая квартиру елкой, ставьте рядом не новогодние фигурки, а огнетушитель". В крайнем случае потушить елку можно мокрой простыней, но только не заливать ель с гирляндами, включенными в розетку, так как ударит током.

Начальник поисково-спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров напомнил, что многие горожане любят запускать фейерверки с водоемов. Это тоже очень опасно. "Никакой лед от пожара не спасет, а вот провалиться в воду можно, - объясняет Черногоров. - Несмотря на то что сейчас на дворе минус 15 градусов, есть водоемы, где лед из-за течения, стоков и по другим причинам неустойчив. Лучше всего в черте города на лед водоемов вообще не выходить зимой. Но если вышли и услышали под ногами треск, старайтесь лечь и отползти в направлении, откуда пришли. Попали в полынью? Громко зовите на помощь, а сами широко расставьте руки и пробуйте выбраться из полыньи. Зимой люди не тонут, а замерзают в воде".

70 процентов пожаров в новогодние праздники связаны с неисправными елочными гирляндми, декоративными свечами и коротким замыканием

Кстати, на время новогодних праздников спасательные подразделения усилят - круглосуточно будут дежурить 1,2 тысячи спасателей и 320 единиц пожарно-спасательной техники. В Рождественскую ночь организуют дежурства и при 480 храмах. Под особую охрану возьмут водоемы, где под особым контролем будет находиться 121 место частого выхода.