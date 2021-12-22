Калужские депутаты исполнили детские мечты

Депутаты-единороссы городской думы Калуги присоединилась к всероссийской акции "Елка желаний"

В роли новогодних волшебников народные избранники исполнили мечты и заветные желания калужских ребятишек, о которых те написали в письмах к Деду Морозу.

Под елкой дети мечтали увидеть наушники, музыкальную колонку, футбольные бутсы, пенни борд, игру "Марракеш", куклу, интерактивные игры с музыкой, игрушки "Хот виллс", набор для игры в доктора, наборы "Сделай сам" и набор для творчества с бисером.

"Это добрая ежегодная акция, в которой мы всегда принимаем активное участие, дарим радость детям, до 31 декабря постараемся все желания исполнить, поздравить детей и их семьи с Новым годом!", - отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.