Мошенники выманивали деньги под видом трудоустройства

Объявления о трудоустройстве мошенники размещали на интернет-сайтах.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что по поводу такого мошенничества в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что позвонила по указанному на одном из сайтов о трудоустройстве телефону и договорилась о встрече в офисе на Минской улице. После собеседования сотрудники организации убедили ее в необходимости прохождения 5-дневного обучения и рассказали о возможности дополнительного заработка. Женщине было предложено оформить кредит в размере 600 тысяч рублей в одном из банков и передать их сотрудникам компании якобы для последующего вложения в рынок ценных бумаг, что она и сделала. Впоследствии гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Полицейские задержали троих мошенников. Выяснилось, что полученные деньги они присвоили себе. В ходе обысков в офисе и по местам проживания задержанных полицейскими были обнаружены черновые записи и документы по деятельности организации, компьютерная техника, записи видеорегистраторов, бланки договоров, заполненные договоры с клиентами в количестве более 30 штук и автомобиль.

В отношении 23-летнего организатора и его 30-летнего сообщника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 24-летней участницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всем предъявлено обвинение.