На дорогах Москвы - пробки 9 баллов

Время в пути на личных автомобилях сейчас увеличилось в Москве в 1,5 - 2 раза. На дорогах 9-балльные пробки. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Загружены дороги в центре города, ТТК, Садовое кольцо, МКАД.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, поездка из центра города займет в среднем на 30-35 минут дольше, чем обычно.

Свободнее на дорогах станет после 20:30. Москвичам посоветовали отложить поездки на автомобилях в часы пик. А для поездок по городу использовать городской транспорт.