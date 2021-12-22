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22.12.2021 11:40
Рубрика: Экономика

На развитие таксомоторных перевозок Москва выделила 256 млн рублей

Текст: Ирина Огилько

Московское правительство выделило 256 млн рублей на реализацию программы по развитию таксомоторных перевозок и услуг каршеринга в мегаполисе. Об этом сообщается на портале mos.ru. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Выделенные средства направят на выплату субсидий таксомоторным компаниям и операторам каршенинга, которые покупают новые машины. Эти средства пойдут и на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

Отметим, что в текущем году заявки на такие субсидии в городе принимали с 9 по 26 июля. Всего получено 139 заявок от 136 компаний и трех операторов каршеринга. Они заявили о покупке 26,37 тыс. авто, причем большая часть средств поступит на обновление парка такси (13,6 тыс. машин), почти на тысячу меньше - каршеринга. Общая сумма планируемых к выдаче субсидий с учетом выделенных постановлением средств составит 538,7 млн рублей.

Выплаты компаниям планируют провести в декабре текущего года.

Напомним, что всего с 2012 года в мегаполисе таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд рублей. На данные средства было куплено более 46 тыс. машин. Средства позвонили обновить таксомоторный парк на 70 процентов. Сейчас он самый молодой в мире.

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