"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве

"Оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до утра пятницы из-за аномальных холодов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщает портал, период предупреждения действует до 11.00 24 декабря. Температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже нормы. Напомним, что до 11.00 пятницы будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Напомним, что москвичи пережили в ночь на среду самую холодную ночь с начала сезона. Воздух остыл до -22,2 градуса на опорной станции ВДНХ.