Первый в России 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве

В Москве открылся первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G). Его развернули на базе Боткинской больницы. Здесь будет проводиться пилотирование прорывных цифровых технологий и сервисов в сфере здравоохранения. В дальнейшем на базе полигона планируются прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G. Стартапы приглашают протестировать разработки на практике на базе пятого поколения связи.

"Мы рады объявить, что на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Главное преимущество сетей пятого поколения - скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных - позволит пилотировать инновационные медицинские сервисы нового уровня. Боткинская больница была выбрана не случайно. Это одно из самых продвинутых и оснащенных учреждений московского здравоохранения. В 2018 году больница получила грант правительства Москвы за внедрение инноваций в лечебную практику. Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci, совсем недавно врачи были удостоены премии правительства РФ в области науки и техники за разработку инновационных технологий лечения пациентов с панкреонекрозом. Таким образом, Боткинская больница является одним из флагманов городского здравоохранения. Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объемных файлов между организациями, а также иные направления, способные повысить качество медицинской помощи в столице", - сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Создание индустриальных полигонов 5G предусмотрено в соглашении о взаимодействии в целях развития в столице сетей 5G, которое в июне подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Инфраструктура 5G развернута в миллиметровом диапазоне - наиболее подходящем для применения в высоконагруженных локациях. Это позволяет достичь сверхвысокой пропускной способности - до 4 Гбит/с на одного пользователя или устройство, а также низкой задержки передачи данных. Это открывает широкий спектр возможностей для использования сетей связи пятого поколения в медицине, где особенно важна скорость и качество сигнала.

Примером решений на базе 5G могут быть круглосуточный мониторинг состояния пациентов, дистанционные консилиумы в режиме реального времени и новые методы обучения медицинского персонала, в том числе с применением технологий виртуальной и дополненной реальности", - пояснил министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В рамках проекта поиском, отбором и тестированием медицинских сервисов занимается Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. "Ростелеком", совместно с дочерней компанией Tele2, выступает оператором цифровой инфраструктуры 5G. А ГКБ имени Боткина предоставляет собственную клиническую инфраструктуру для проведения тестирования и исследований. Департамент информационных технологий города Москвы содействует всем этапам реализации проекта.

"Технология 5G, благодаря ее возможностям и множеству вариантов использования - актуальный тренд во всем мире. Совместно с партнерами мы запустили 5G-полигон на базе Боткинской больницы. Здесь 5G будет функционировать постоянно. Это уникальная возможность как для стартапов, так и для врачей протестировать инновационные технологии в реальных клинических условиях и при необходимости доработать собственный продукт совместно с ведущими медицинскими специалистами города. В настоящий момент мы отбираем наиболее эффективные и перспективные проекты, решения которых по результатам пилотов потенциально смогут быть реализованы в системе здравоохранения. Приглашаем стартапы на базе пятого поколения связи протестировать свои разработки на практике", - говорит генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Совместно с врачами Боткинской больницы в настоящий момент отбираются наиболее перспективные проекты, которым для работы нужны возможности 5G. Оставить заявку на рассмотрение экспертами технологического решения в области 5G и для его дальнейшего пилотирования можно на этом сайте.

"Первый индустриальный полигон 5G в Москве создан с опережением планов благодаря совместной работе всех участников проекта. В условиях реальной клинической инфраструктуры на полигоне будут тестироваться инновационные медицинские сервисы и оборудование, которые могут полноценно раскрыть себя только с помощью технологических преимуществ сетей пятого поколения. Наш проект важен не только для медицинской индустрии - благодаря ему становится ближе повсеместное внедрение сетей пятого поколения в Москве и в стране в целом", - подчеркнул вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.