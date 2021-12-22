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22.12.2021 17:46
Рубрика: Экономика

Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов не сократило масштабов строительства по горзаказу в Москве

Текст: Любовь Проценко
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал в интервью "РГ" о том, что подорожание материалов в этом году не остановило и не сократило масштабной стройки в столице.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- Инфляция бывает на все, но, к сожалению, на строительные материалы в этом году она оказалась выше, - рассказал он. - Мониторинг за ценами ведем еженедельно. Если на бирже металл подорожал, то, скажем, арматуру, которая стала стоить 80 тысяч рублей за тонну, наш подрядчик за 50 тысяч никак не купит. Когда случился резкий скачок цен, доложили об этом мэру. Мэр принял решение проиндексировать контракты в соответствии с новыми ценами на стройматериалы. Основные работы в этом направлении выполним до конца года, а полностью завершим до апреля 2022 года. Тогда и скажем точно, на сколько подорожало все строительство. Пока же очевидно, что дорожные эстакады, например, в которых доля металла больше, подорожали больше, а жилье поменьше.

Но как только было принято решение, собрали всех подрядчиков и сказали: не останавливайтесь, контракты пересчитаем, дополнительно профинансируем. Дело в том, что стройки ни в коем случае нельзя останавливать, иначе будет долгострой. А чем дольше строим, тем дороже обходится любой объект. В целом же, думаю, что и в этом году, как обычно, освоим в рамках строительства по городскому заказу 700 миллиардов рублей.

Полностью интервью читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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