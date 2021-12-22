Производительность несырьевых предприятий к 2024 году должна повыситься на 20%

Десять лет назад никто и предположить не мог, что белгородская микрофирма по производству детских игрушек станет экспортером уникальных товаров. Милые кукольные домики и мебель для них, постельные принадлежности и много чего еще продаются в Италии и других странах Евросоюза.

Расширил ассортимент и башкирский семейный завод, который уже выпускает более 260 детских товаров. К Новому году эти и другие предприятия - участники национального проекта "Производительность труда" - выпустили дополнительные партии. Деду Морозу будет из чего выбирать.

В целом же белгородский торговый дом "Мега Тойс" задает тон в отрасли и не собирается останавливаться на достигнутом. На предприятии, где производство игрушек контролируется на каждом этапе сложного процесса, уверены: предела совершенству нет. Именно поэтому в "Мега тойс" решили присоединиться к почти сотне белгородских участников национального проекта "Производительность труда".

Эксперты Белгородского регионального центра компетенций пять месяцев изучали тонкости производственного процесса вместе с сотрудниками фабрики игрушек. В результате каждый этап - от склада сырья до помещения для отгрузки на продажу - был расписан чуть ли не посекундно.

Эксперты Центра компетенций нашли важный ресурс для повышения производительности - сократить время перемещения сырья из места хранения до станков. Как оказалось, сделать это было достаточно просто и без больших затрат. На фабрике переставили оборудование, установили нужный стеллаж, и дело пошло быстрее.

Рост скорости сразу заметили сотрудники производственных цехов: статистические данные показали увеличение выработки продукции. И казалось бы, на этом можно остановиться. Однако фабрика намерена развиваться и дальше.

Деревянные изделия - та же мебель для кукол - пользуются спросом во всем мире, и теперь на белгородской фабрике важно оптимизировать и затраты на производство. Ближайшие три месяца посвятят именно этому.

На фабрике намерены уменьшить время изготовления с 21 до 16 дней, а также снизить запасы незавершенного производства. Пока число таких комплектов превышает три тысячи. А вместе с экспертами по производительности труда сотрудники фабрики добьются уменьшения их примерно в два раза.

Башкирский завод пластмассовых изделий "Альтернатива" тоже производит детские товары, в том числе и игрушки. Он работает в городе Октябрьском. И одним из первых в республике присоединился к нацпроекту "Производительность труда".

В 2021 году завод освоил выпуск 61 детской игрушки. Теперь в ассортименте детских изделий 283 позиции - от стаканчиков до сложных сборных конструкторов, каталок, мебели. Они предназначены для малышей от 0 до трех лет. Это яркие, красивые, прочные, удобные и безопасные вещи. Многие украшены изображениями героев популярных российских и зарубежных мультфильмов.

Весь цикл - от идеи до реализации готового товара - выполняется собственными силами. Отдел маркетинга подает идеи, инженеры их прорабатывают, инструментальное производство выпускает пресс-формы, а цеха изготавливают.

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Завод, в рамках нацпроекта получив адресную поддержку экспертов Федерального центра компетенций, увеличил выпуск продукции и снизил ее себестоимость на семь процентов.

Внедрять инструменты бережливого производства здесь начали на участке по изготовлению детских ледянок. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций сотрудникам завода удалось снизить объемы незавершенного производства, в два раза, с 228 до 456 штук, увеличить выработку на одного работника за смену. И сократить время производства более чем в 3,5 раза.

В этом году присоединилась к нацпроекту и подмосковная компания по производству детских игрушек "Десятое королевство" из Шаховского района. Первые полгода здесь внедряли технологии бережливого производства. Они позволяют одновременно добиться пяти целей. Повысить качество продукции. Избавиться от лишних расходов. Сократить время на производство товара. Снизить общие затраты предприятия. И, наконец, свести к минимуму риски. Следующие три месяца компания посвятит повышению эффективности производства.