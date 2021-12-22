Рафик Загрутдинов: До 2024 года в Москве откроется более 30 новых поликлиник и корпусов больниц

До 2024 года в Москве откроется более 30 новых поликлиник и корпусов больниц. О реализации масштабной программы модернизации здравоохранения "РГ" рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что еще в 2019 году город построил крупнейшую в стране больницу в Коммунарке, которая первой в России встретила коронавирусную инфекцию. А потом, когда уже началась пандемия, за 37 дней построили и медицинский центр в Вороновском. До 2024 года в столице появятся более 30 новых объектов здравоохранения. Среди них, например, 23 поликлиники по новому стандарту, 15 больничных корпусов, три подстанции скорой помощи. Кроме того, в планах на эти годы завершение строительства и восьми объектов на территории Московского медицинского кластера "Сколково". Самый первый из них - терапевтический корпус для израильской клиники "Хадасса" уже построен в этом году.

Шесть объектов были построены в 2021 году. В частности, для больницы в Коммунарке возведен детский инфекционный комплекс, до конца года там же будут достроены роддом и амбулаторный корпус.

Жителей Нагатинского Затона строители порадовали открытием детско-взрослой поликлиники. Сдали в эксплуатацию две подстанции скорой помощи. До Нового года предстоит сдать медицинский корпус для городской клинической больницы имени Ермишанцева. Планы на 2022 год еще более обширные: завершение строительства 25 медицинских учреждений, среди которых 16 поликлиник, 7 больничных корпусов, а так же многофункционального центра в ММК "Сколково".

Полностью интервью будет опубликовано в одном из ближайших номеров "РГ"