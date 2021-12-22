Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году

Новой трассой москвичи уже пользуются и всех радует, что за несколько минут по дороге из области можно пролететь километров двадцать без единого светофора, а не стоять, как раньше на Дмитровке, в пробках.

Но проблема в том, что когда доезжаешь до Дмитровского шоссе при въезде в Москву, в пробку все-таки упираешься. Как рассказал корреспонденту "РГ" в интервью руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, это происходит потому, что часть дороги там еще не достроена.

"Вот построим в будущем году через Дмитровку 2,5-километровую эстакаду, и тогда можно будет за 20 минут долететь до востока города", - сказал глава департамента.

Полностью интервью будет опубликовано в одном из ближайших номеров "РГ"