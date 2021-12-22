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22.12.2021 23:28
Рубрика: Власть

Рафик Загрутдинов: Пробки при выезде с Северо-Восточной хорды на Дмитровку исчезнут в 2022 году

Текст: Любовь Проценко

Новой трассой москвичи уже пользуются и всех радует, что за несколько минут по дороге из области можно пролететь километров двадцать без единого светофора, а не стоять, как раньше на Дмитровке, в пробках.

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС
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Но проблема в том, что когда доезжаешь до Дмитровского шоссе при въезде в Москву, в пробку все-таки упираешься. Как рассказал корреспонденту "РГ" в интервью руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, это происходит потому, что часть дороги там еще не достроена.

"Вот построим в будущем году через Дмитровку 2,5-километровую эстакаду, и тогда можно будет за 20 минут долететь до востока города", - сказал глава департамента.

Полностью интервью будет опубликовано в одном из ближайших номеров "РГ"

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