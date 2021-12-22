Сделаем новогодний подарок подопечным благотворительных фондов

Новости

Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
В Приамурье ночью в метель собака нашла подозреваемого в убийстве 05:02
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21.12.2021
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 04:00
Рубрика: Общество

Сделаем новогодний подарок подопечным благотворительных фондов

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8641)
Какой Новый год без запаха мандаринов? Чтобы как можно больше людей почувствовали приближение праздника, независимо от того, сколько у них денег в кошельке, на московских ярмарках идет акция "Подвешенный мандарин". В ходе ее москвичи собрали уже больше тонны цитрусовых для тех, кто не может сам купить эти фрукты, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Сотрудница благотворительного фонда "Вера" Ольга Эбич и 100 кг мандаринов, собранных для его подопечных. Фото: Аркадий Колыбалов Сотрудница благотворительного фонда "Вера" Ольга Эбич и 100 кг мандаринов, собранных для его подопечных. Фото: Аркадий Колыбалов
Сотрудница благотворительного фонда "Вера" Ольга Эбич и 100 кг мандаринов, собранных для его подопечных. Фото: Аркадий Колыбалов

"Приобрести мандарины, положить их в корзину, может любой желающий, а мы отвезем их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их своим подопечным", - рассказал он. "Мандариновая" акция схожа с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто не может его себе позволить. Сделать доброе дело очень просто. Нужно лишь дойти до ближайшего павильона с городской ярмаркой и купить один килограмм мандаринов, а заплатить за два. Один пакет с оранжевым настроением вы заберете домой, к своему столу, а второй оставите в корзине, у лотков с фруктами. Отсюда волонтеры проверенных благотворительных фондов, подключившихся к благотворительному сервису mos.ru или к акции "Подвешенный мандарин", развезут их нуждающимся. А можно, заплатив за мандарины, вообще не брать их себе, а оставить все для тех, кому они помогут скрасить Новый год и Рождество.

Фото: Олеся Курпяева
Как встретить праздник с салютом, но без ЧП

Отзывчивых людей, которые охотно участвуют в акции с добрым акцентом, в столице оказалось много. Вчера, например, корреспонденты "РГ" наблюдали, как на ярмарке у станции метро "Новые Черемушки" организаторы передали 100 килограммов цитрусовых благотворительному фонду "Вера", который помогает неизлечимо больным детям и взрослым. Эти мандарины уехали в хосписы. Как рассказала "РГ" сотрудница фонда Ольга Эбич, акция крайне важна для их пациентов. "К сожалению, для кого-то из них этот Новый год может стать последним, - говорит она. - Поэтому очень хочется создать для них праздничное настроение. Москвичи, присоединившиеся к этой акции, дарят не просто мандарины - в преддверии праздников они делятся с больными людьми своими эмоциями и надеждами".

Отзывчивых людей в столице много. Вчера на ярмарке в Новых Черемушках передали 100 килограммов цитрусовых благотворительному фонду "Вера"

Жительница района Черемушки Ирина пришла на ярмарку просто за продуктами. Случайно узнала об акции, увидев у прилавка информационный плакат. "Зацепило название - "Подвешенный мандарин", - призналась женщина. - Расспросила продавца о деталях и купила мандарины, чтобы у кого-то с их помощью стало веселее на душе. Надеюсь, что и другие москвичи не останутся равнодушными".

Последовал примеру Ирины и корреспондент "РГ" - тоже купил килограмм мандаринов, оставив их в корзине. Продлится акция на московских ярмарках до конца новогодних праздников, а может быть, и дольше. Присоединяйтесь!

Тем временем

Фонд "Кораблик" проводит акцию "Новогодний подарок" для юных пациентов столичных больниц. Поздравить ребят, которые будут встречать Новый год на больничной койке, может каждый желающий. Для участия можно оформить пожертвование или приобрести подарок и самостоятельно привезти его в офис фонда. Подробности акции на сайте korablik-fond.ru.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год