Сделаем новогодний подарок подопечным благотворительных фондов

Какой Новый год без запаха мандаринов? Чтобы как можно больше людей почувствовали приближение праздника, независимо от того, сколько у них денег в кошельке, на московских ярмарках идет акция "Подвешенный мандарин". В ходе ее москвичи собрали уже больше тонны цитрусовых для тех, кто не может сам купить эти фрукты, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Приобрести мандарины, положить их в корзину, может любой желающий, а мы отвезем их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их своим подопечным", - рассказал он. "Мандариновая" акция схожа с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто не может его себе позволить. Сделать доброе дело очень просто. Нужно лишь дойти до ближайшего павильона с городской ярмаркой и купить один килограмм мандаринов, а заплатить за два. Один пакет с оранжевым настроением вы заберете домой, к своему столу, а второй оставите в корзине, у лотков с фруктами. Отсюда волонтеры проверенных благотворительных фондов, подключившихся к благотворительному сервису mos.ru или к акции "Подвешенный мандарин", развезут их нуждающимся. А можно, заплатив за мандарины, вообще не брать их себе, а оставить все для тех, кому они помогут скрасить Новый год и Рождество.

Отзывчивых людей, которые охотно участвуют в акции с добрым акцентом, в столице оказалось много. Вчера, например, корреспонденты "РГ" наблюдали, как на ярмарке у станции метро "Новые Черемушки" организаторы передали 100 килограммов цитрусовых благотворительному фонду "Вера", который помогает неизлечимо больным детям и взрослым. Эти мандарины уехали в хосписы. Как рассказала "РГ" сотрудница фонда Ольга Эбич, акция крайне важна для их пациентов. "К сожалению, для кого-то из них этот Новый год может стать последним, - говорит она. - Поэтому очень хочется создать для них праздничное настроение. Москвичи, присоединившиеся к этой акции, дарят не просто мандарины - в преддверии праздников они делятся с больными людьми своими эмоциями и надеждами".

Отзывчивых людей в столице много. Вчера на ярмарке в Новых Черемушках передали 100 килограммов цитрусовых благотворительному фонду "Вера"

Жительница района Черемушки Ирина пришла на ярмарку просто за продуктами. Случайно узнала об акции, увидев у прилавка информационный плакат. "Зацепило название - "Подвешенный мандарин", - призналась женщина. - Расспросила продавца о деталях и купила мандарины, чтобы у кого-то с их помощью стало веселее на душе. Надеюсь, что и другие москвичи не останутся равнодушными".

Последовал примеру Ирины и корреспондент "РГ" - тоже купил килограмм мандаринов, оставив их в корзине. Продлится акция на московских ярмарках до конца новогодних праздников, а может быть, и дольше. Присоединяйтесь!

Тем временем

Фонд "Кораблик" проводит акцию "Новогодний подарок" для юных пациентов столичных больниц. Поздравить ребят, которые будут встречать Новый год на больничной койке, может каждый желающий. Для участия можно оформить пожертвование или приобрести подарок и самостоятельно привезти его в офис фонда. Подробности акции на сайте korablik-fond.ru.