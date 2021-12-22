Сергей Собянин анонсировал открытие МЦД-3 и МЦД-4

Два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 откроют в 2023-2024 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"В общей сложности власти города намерены открыть два новых диаметра наземного метро. Они будут называться МЦД-3 и МЦД-4. Введение их в эксплуатацию запланировано на 2023-2024 год", - сказал Собянин.

Изначально третий диаметр планировали открыть в 2022 году, а четвертый в 2024-м.

МЦК за пять лет работы перевезло 633 млн пассажиров. МЦД-1 и МЦД-2 уже работают, МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, а МЦД-4 - позже. Кстати, метрополитен и МЦК столицы России будут работать в течение всей новогодней ночи.