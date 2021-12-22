Наталья Сергунина: Московским кафе с вакцинированными сотрудниками начали компенсировать расходы на коммунальные услуги

Пятнадцать столичных ресторанов и кафе, где 60 процентов сотрудников или больше вакцинировались от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года. На выплаты могут претендовать компании, работники которых сделали прививку до 15 августа, а сведения были переданы через личный кабинет организации на mos.ru.

"Первые выплаты получили 15 кафе и ресторанов. В общей сложности им выделено 3,6 миллиона рублей. Среди тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы - и совсем небольшие, и крупные сетевые заведения общественного питания. Прием заявок продлится до 29 декабря", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Рассмотрение уже поступивших заявок продолжается. Выплаты позволяют возместить 100 процентов затрат на коммунальные услуги за третий квартал. Сумма компенсации варьируется от 30 тысяч до почти одного миллиона рублей. Размер финансовой поддержки равен сумме подтвержденных документами расходов на оплату услуг ЖКХ с июля по сентябрь этого года.

"Мы потребляем одинаковое количество электроэнергии, например, чтобы приготовить одну пиццу или чтобы испечь 100 пицц. Поэтому, как только узнали о возможности возместить эти затраты, сразу же подали заявку", - рассказал генеральный директор одного из предприятий, получивших компенсацию.

Справка "РГ"

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru. А подать заявку на выплату - на портале i.moscow.