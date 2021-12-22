Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве

Пик полярного вторжения в Москве пройден, морозы скоро начнут отступать - такой прогноз в Instagram озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Уже предстоящей ночью благодаря облачности морозы немного смягчатся - не должно быть холоднее минус 21 в Москве и минус 24 в Подмосковье. А днем в четверг местами выглянет солнце, морозы в регионе ослабнут до минус 13-14 градусов. К полудню субботы воздух может прогреться даже до минус 4, однако в воскресенье москвичей ждет новое похолодание, но уже не такое сильное - до минус 12.

По оценкам "Фобоса", хотя морозы и отступят, воздух все равно будет холоднее климатической нормы.