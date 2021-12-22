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22.12.2021 14:15
Рубрика: Власть

Собянин поделился планами по реновации

Текст: Ирина Огилько

График переселения жителей по программе реновации столичные власти выдержат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед депутатами столичного парламента.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Стройка разворачивается и масштабируется с каждым годом, - сказал градоначальник Сергей Собянин. - В этом году по программе реновации будет введено уже больше 2 млн кв. м. Темпы будут ежегодно наращиваться, и я уверен, что мы тот график, который с москвичами обсудили, будем выдерживать". Он добавил, что уже к концу этого года 50 тыс. жителей получат новые квартиры.

Мэр также заметил, что в 2021 году возведены рекордные за всю историю города более 7 млн квадратных метров жилья, это в два раза больше, чем в 2012-2015 годах. "Это рекорд за всю историю города", - сказал Собянин. Он отметил, что рост объемов ввода жилья был обеспечен за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий и федеральных программ льготного ипотечного кредитования. "В результате интенсивного жилищного строительства квартиры в Москве станут более доступны для жителей города", - уточнил Собянин.

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