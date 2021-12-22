Собянин: Школьников будут переводить на удаленку только в крайнем случае

Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение на фоне пандемии только в крайнем случае. Сказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Мосгордуме.

"Школьников Москвы переведут на дистанционное обучение на фоне пандемии только в крайнем случае. Стараемся не применять эту меру", - сообщил мэр. Он отметил, что власти должны быть ко всему готовы, но такие решения если и будут приниматься, то в крайнем случае. "Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались", - сказал мэр.

Напомним, что сейчас в школах продолжают действовать санитарные ограничения. В случае заболеваемости класс, где выявлен заболевший, локально переводится на две недели на дистанционку.