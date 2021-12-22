Собянин: В Москве коронавирусом переболели два миллиона человек

В Москве за время пандемии два миллиона человек переболели COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, - сказал Собянин. - Вирус победить нас не смог и не сможет. Вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает, Москва полноценно живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира".