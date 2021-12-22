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22.12.2021 12:43
Рубрика: Власть

Собянин: В Москве коронавирусом переболели два миллиона человек

Текст: Ирина Огилько

В Москве за время пандемии два миллиона человек переболели COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом, - сказал Собянин. - Вирус победить нас не смог и не сможет. Вопреки всем сложностям и проблемам Москва не только выживает, Москва полноценно живет. И, по мнению экспертов, справляется с пандемией лучше многих других городов мира".

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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