Собянин: Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности

Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о деятельности правительства.

"Запрет на проведение массовых мероприятий отменят в Москве при первой возможности, - сообщил Собянин. - При этом пока разрешить их проведение нельзя".

Он отметил, что культурные и спортивные мероприятия проводятся в ограниченном пространстве, помещении с полным контролем лиц, которые туда проходят.

Кстати, ранее в московских театрах и музеях была увеличена максимальная заполняемость до 70%. При этом введено требование соблюдать масочный режим и использовать систему QR-кодов для организации входа посетителей на концертные, развлекательные, культурные, зрелищные и другие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек.