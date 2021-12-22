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Рубрика: Власть

Рафик Загрутдинов: В 2021 году столица впервые построила более 1 миллиона "квадратов" жилья по программе реновации

Текст: Любовь Проценко
В 2021 году Москва впервые построила более миллиона "квадратов" жилья по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы в интервью "РГ". Он рассказал:

- В Москве в этом году произошел строительный бум. Вызван он тем, что, с одной стороны, москвичи получили в пользование льготную ипотеку, а с другой - все шире разворачивается реализация программы реновации. В общей сложности за счет средств городского бюджета построено более одного миллиона квадратных метров. В частности, по программе реновации с начала года введено 77 домов жилой площадью более одного миллиона квадратных метров на 18 тысяч квартир.

По словам Загрутдинова, больше всего таких новостроек (14) появилось в Юго-Восточном округе, активно шло строительство также в Северном, Восточном и Юго-Западном округах, где москвичам было передано по десять домов. Кроме того, до Нового года планируется ввести в строй еще шесть домов.

- За первые три года, с момента запуска программы в 2017 году, мы построили для ее участников более двух миллионов квадратных метров. Но старт всегда сложный, - сказал глава департамента строительства. - В 2021-м мы впервые вышли на строительство уже миллиона "квадратов" в год. Не меньше этого количества планируем строить ежегодно и впредь. Получается, что идем даже с опережением графика. Всего с начала программы уже переселено более 47 тысяч жителей, а в этом году ключи от новых квартир получили практически 22 тысячи человек.

Полностью интервью читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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