В гордуме Калуги сыграли в "Проектогенерацию"

21 декабря в городской думе Калуги Калуге прошел второй этап деловой игры "Проектогенерация". Организатором выступила Молодежная палата при городской думе.

В игре приняли участие команды калужского филиала РАНХиГС, Молодежного правительства Калужской области и Молодежной палаты.

Перед участниками стояла задача разработки алгоритмов проектной деятельности в решении проблем развития города. Командам необходимо было придумать оригинальную идею для социального проекта и подготовить паспорт проекта, а затем защитить его перед экспертами.

С приветственным словом к участникам обратился глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

"Проектное управление зачастую с трудом приживается в органах государственной власти и местного самоуправления, но в Калуге оно активно развивается, технологии проектного управления внедряются в деятельность городской управы. В основе этого метода управления - четкая постановка задачи и контроль на всех этапах реализации, - отметил Юрий Моисеев. - Сегодня для нас очень важен диалог с представителями талантливой молодежи. Вы можете предложить новые интересные подходы и актуальные проекты, которые станут хорошим подспорьем в работе органов местного самоуправления".

Команда Молодежной палаты разработала проект "Школа социального проектирования", связанный с развитием потенциала калужской молодежи.

Проект предусматривает подготовку управленческих кадров для муниципалитета, обучение в сферах психологии, экономики, финансовой грамотности, а также новые подходы к профориентации.

Командой Молодежного правительства был подготовлен проект "Цифровое развитие города", предусматривающий внедрение единого платежного документа для оплаты услуг ЖКХ и коммунальных ресурсов, а также внедрение цифровых технологий в коммунальной сфере.

Команда РАНХиГС представила проект "Зажги себя", направленный на развитие потенциала школьников, самореализацию детей и развитие личностных коммуникаций.

Победитель будет определен после того, как жюри детально изучит представленные проекты и оценит перспективы их реализации.