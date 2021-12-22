В Калуге отремонтировали восемь школ

21 декабря состоялось заседание комиссии по контролю за организацией и проведением ремонта муниципальных образовательных учреждений Калуги. В работе комиссии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, начальник управления образования Ольга Лыткина и начальник управления капитального строительства Виталий Леонов. Члены комиссии рассмотрели отчет о ремонтных работах в образовательных учреждениях Калуги в 2021 году.

По предложениям депутатов городской думы на эти цели было выделено 20 миллионов рублей, изначально планировался ремонт 5 объектов, фактически ремонтные работы были проведены в 8 учреждениях. Экономия от проведения торов составила 1,7 млн. рублей.

В школе № 10 была отремонтирована кровля и установлены новые оконные блоки в рекреации, в школе № 39 отремонтирован цоколь, отмостка, полы, установлены новые оконные блоки в спортзале. Кроме того, школа № 39 включена в федеральную программу, капитальный ремонт и реконструкция школы запланированы на 2023 год.

В структурном подразделении "Гармония" центра дополнительного образования "Галктика" отремонтирована кровля, подготовлена проектная документация для ремонта инженерных сетей, фасада и помещений. В детском саду "Бережок" выполнены работы по ремонту кровли и прачечной, замене окон в учебном корпусе.

В школе № 50 отремонтирована кровля и раздевалки, в рекреациях 4-го этажа заменены окна. В школе № 5 выполнены работы по ремонту фасада и ограждения. В школе № 14 проведены работы по ремонту системы отопления, а в детском саду "Дружба" - работы по ремонту инженерных сетей.

"Члены комиссии побывали на объектах и оценили итоги ремонта, приятное впечатление произвел Кванториум в школе № 25, также качественно были выполнены ремонтные работы в школе № 45 за счет собственных средств учреждения", - отметила депутат Татьяна Коняхина.

Сэкономленные средства в размере 1,7 млн. рублей будут направлены на разработку проектной документации для реконструкции детского сада "Восход".

Члены комиссии обсудили планы по ремонту образовательных учреждений в 2022 году. В следующем году планируется отремонтировать кровлю в школе № 4 и актовый зал в школе № 26. В лицее № 48 запланирован ремонт кровли здания подросткового клуба. В детских садах "Белоснежка" и "Ласточка" будет выполнен ремонт кровли, в загородном лагере "Белка" - ремонт системы отопления.

В школе № 51 планируется инструментальное обследование здания и подготовка проектной документации для восстановления несущей способности ограждающих конструкций.

Также члены комиссии предложили управлению образования и управлению капитального строительства проработать вопрос ремонта кровли над актовым залом школы № 26, чтобы исключить возможность затопления отремонтированных помещений.

Депутат Михаил Васильев обратил внимание на проблемы детского сада № 108: в дошкольном учреждении в плохом состоянии находятся практически все инженерные коммуникации. Было принято решение в 2022 году провести в детском саду противоаварийные работы, а в дальнейшем отремонтировать системы отопления, водоснабжения и канализации.

"Комиссия плодотворно работала в уходящем году, мы постоянно контролировали ход ремонтных работ, и можем с уверенностью сказать, что все 20 миллионов рублей, выделенных по предложениям депутатов, были направлены на решение насущных проблем образовательных учреждений", - подвел итоги обсуждения Юрий Моисеев.