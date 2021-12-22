В Москве чествовали лауреатов Международного Пушкинского конкурса

Встреча все-таки состоялась. Несмотря на закрытые границы и не отступающий ковид. В Москве чествовали лауреатов 21-го Международного Пушкинского конкурса "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?". "РГ" и столичное правительство дали в прошлом году слово собрать всех лауреатов 2020 и 2021 года в главном городе страны и поддержали слово делом. У пятидесяти победителей - мощная группа поддержки из тех, кто стал лучшим в конкурсе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского", посвященном 75-летию Победы.

Пушкинских учителей теперь - 1050.

"За эти несколько дней мы вновь почувствовали счастье быть той большой страной, которая перестала существовать 30 лет назад", - эти слова звучали от белорусов и узбеков, представителей Приднестровья и Киргизии. 2023 год будет Годом русского языка на постсоветском пространстве, сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Для меня было важно сказать вам слова благодарности за ваш труд", - обратился он к учителям русского языка и подчеркнул, что многие постсоветские страны заинтересованы в подготовке педагогов, которые могли бы вести уроки на русском, и напомнил о российской программе "Русские школы за рубежом".

"Не смогли мы обеспечить в Москве теплую погоду, но постарались, чтобы было вашему сердцу тепло в столице, - начал свое приветствие лауреатов руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин. - Это отчасти и ваша столица, потому что 80 лет назад под Москвой шли бои, в которых участвовали и ваши деды и прадеды". Он пожелал учителям русского языка мира, благополучия и дружбы на русском языке.

"Тему этого года нам не пришлось придумывать, - рассказала автор идеи конкурса и заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова. - Она пришла в каждую страну, семью и класс. Однако эта тема дала всем возможность понять, что опора любой страны - не только армия и флот, но и учитель, и врач". Особенно пришлось нелегко учителю русского языка на волне русофобии, которая поднимается в мире. Не всем, кто сделал "великий и могучий" своей профессией и любит свое дело, удалось принять участие в конкурсе. И виновата не только пандемия. Впервые на конкурс русистов не пришло ни одного эссе с Украины.

За эти несколько дней мы вновь почувствовали счастье быть той большой страной, которая перестала существовать 30 лет назад

Поздравляя лауреатов, директор Литературного музея имени В.И. Даля Дмитрий Бак поведал свою историю на тему политики в литературе. Выступая на публичном мероприятии, он читал стихи Тараса Шевченко, а тот употреблял "непарламентское" выражение "на Украине". И такой "вечер поэзии" очень не понравился в соседней стране. "Вот такие дешевые спекуляции, лишь бы подальше от русского языка", - прокомментировал Дмитрий Бак.

Среди лауреатов 2021 года - несколько человек из краев, где о войне знают не понаслышке. Это Армения и Афганистан, ДНР и Сербия. "Нас объединил конкурс, - сказала на чествовании лауреатов Гоар Геворгян из села на берегу озера Севан. - Но между нами есть отличия. Я думала, почему девочки некоторых стран такие веселые и улыбчивые? Они не знают, что такое война". "Дай бог, что будущий год принесет облегчение", - ответил Михаил Швыдкой.

Между тем и из воюющих стран есть хорошие новости. "У нас регион, где живут более 30 национальностей. Здесь всегда говорили на русском языке, но после 2014 года мои ученики стали обращать внимание на его красоту и чистоту, на правильное ударение", - говорит Виктория Жолудь из ДНР.

И предновогоднее настроение тоже никто не отменял. Генеральный директор "РГ" Павел Негоица, который только вернулся из командировки в Казахстан и Киргизию, отметил, как хорошо там владеют русским. "И это ваши успех и мастерство", - убежден он.

Профессор Высшей школы экономики Марина Королева начала свое приветствие учителей словами: "Как же мы вас ждали! Вы приехали - и это чудо, новогодняя сказка!" А ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая рассказала веселые истории о том, как наш народ любит свой язык и озабочен экономикой. "Нам пишут: сколько можно было бы сэкономить краски по всей стране, если отменить точки на буквой "ё", а сколько денег сбережет отмена двойных согласных..."

Праздник завершился романсами и шампанским.