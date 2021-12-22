В Москве удвоилось число недорогих квартир в небоскребах

В Москве удвоилось число квартир в небоскребах с квартирами комфорт-класса, сообщает "Метриум".

К небоскребам обычно относят здания выше 100 метров, но эксперты подсчитали новостройки высотой от 99,5 метра (почти все высотки комфорт-класса незначительно ниже 100 метров). Как правило, это здания в 30 и более этажей.

В ноябре 2021 года в столице насчитывалось 16 таких проектов эконом- и комфорт-класса. В них продавалось 6,2 тысячи квартир, это 34% жилья массового сегмента на рынке (апартаментов в этих домах не было).

В 2018 году было 15 проектов массового сегмента с высотными корпусами с 2,5 тысячи квартир и апартаментов, что составляло 15% предложения новостроек массового сегмента. То есть за три года доля помещений в небоскребах доступного ценового сегмента выросла более чем в два раза, а количество - в 2,5 раза.

Несмотря на рост предложения, выбор стал менее разнообразным, отмечают эксперты. Массовые небоскребы возводят только четыре застройщика, тогда как в 2018 году этим занимались десять компаний.

Число застройщиков, которые реализуют такие проекты в комфорт-классе, уменьшилось чисто "технически", отмечает управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка: многие компании стали позиционировать свои старые высотные проекты комфорт-класса как новостройки бизнес-класса.

В целом по высотным проектам квадратный метр жилья стоит 258 тысяч рублей, а квартиру можно приобрести за 12,3 млн рублей. Три года назад жилье в высотных комплексах обходилось в 169 тыс. рублей за кв. м, а квартиры в среднем продавались за 10 млн рублей. Таким образом, удельная стоимость высотного жилья выросла за три года на 53%, а квартиры в них подорожали примерно на 23%. Средний же показатель по всему рынку новостроек комфорт-класса без учета высотности за это время увеличился на 66%. Увеличение этажности комплексов позволило застройщикам сдерживать рост цен на новостройки, говорит Коркка.