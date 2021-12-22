Новости

Больше половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС 10:11
Military Watch: дрон "Охотник" сделает самолеты бесполезными 10:03
В Ереване пройдет заседание межправкомиссии между РФ и Арменией 09:58
Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности 09:55
Умер барабанщик Morphine Билли Конуэй 09:54
Мошенники выманивали деньги под видом трудоустройства 09:47
Бывший гонщик "Формулы-1" Жан Алези арестован за "неудачную шутку" 09:40
Ушел из жизни генерал-полковник Иван Шилов 09:39
В Одинцово приезжий украл у сожительницы украшения на полмиллиона рублей 09:32
Разработчик рассказал об особенностях ЗРК "Абакан" 09:25
США продадут Литве противотанковые комплексы Javelin 09:14
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов 09:08
Министр обороны Болгарии выступил против роста контингента НАТО в стране 08:58
Первый в России 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве 08:55
Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека 08:52
Наталья Сергунина: Московским кафе с вакцинированными сотрудниками начали компенсировать расходы на коммунальные услуги 08:35
Торгпред США назвала импортозамещение в России отклонением от норм ВТО 08:18
Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма 06:57
Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов 06:44
Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
Металлургический завод для судоверфи "Звезда" запустят в 2025 году 04:56
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 09:32
Рубрика: Происшествия

В Одинцово приезжий украл у сожительницы украшения на полмиллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Заявление о краже ювелирных изделий на сумму более полумиллиона рублей поступило в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении избивших фигуриста Соловьева в Москве

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подозреваемый некоторое время проживал у потерпевшей. Воспользовавшись ее отсутствием, он похитил принадлежащие ей золотые сережки, кольца с бриллиантами, цепочку и ожерелье с драгоценными камнями, после чего скрылся. Часть ювелирных изделий он продал, другие украшения спрятал у себя в квартире.

Вора задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД при поддержке бойцов Росгвардии по месту его жительства. Им оказался 22-летний житель Ярославля. Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посольство РФ в США призвало не перекладывать вину за рост напряженности
Биржевая цена газа в Европе превысила рекордные 2200 долларов
Ночь на среду стала самой морозной в Москве за полвека
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного
Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов