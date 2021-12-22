В Одинцово приезжий украл у сожительницы украшения на полмиллиона рублей

Заявление о краже ювелирных изделий на сумму более полумиллиона рублей поступило в дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подозреваемый некоторое время проживал у потерпевшей. Воспользовавшись ее отсутствием, он похитил принадлежащие ей золотые сережки, кольца с бриллиантами, цепочку и ожерелье с драгоценными камнями, после чего скрылся. Часть ювелирных изделий он продал, другие украшения спрятал у себя в квартире.

Вора задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД при поддержке бойцов Росгвардии по месту его жительства. Им оказался 22-летний житель Ярославля. Задержанный взят под стражу.