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22.12.2021 00:51
Рубрика: Происшествия

Возбуждено уголовное дело по избиению фигуриста Соловьева

Текст: Владислав Куликов
Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух граждан, задержанных за зверское избиение олимпийского чемпиона - фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Дознанием УВД по ЦАО города Москвы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Фото: iStock
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию

В свою очередь прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования данного уголовного дела. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в официальном Telegram-канале. Как уточняет ТАСС, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Соловьева.

"В средствах массовой информации сообщалось о том, что ночью в центре Москвы неизвестными был избит олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. Ранее по данному факту органами полиции была начата проверка, двое нападавших задержаны, - говорится в сообщении. - Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки".

Сообщение появилось до информации о возбуждении уголовного дела. Поначалу, как сообщали источники ТАСС, на избивших фигуриста негодяев были составлены протоколы по административному правонарушению: дебоширам вменялась статья 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Она предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток. Некоторые Telegram-каналы высказали версию, что задержанные являются непростыми молодыми людьми (что бы это ни значило), и потому, якобы (или - не якобы), были попытки смягчить судьбу любителей избивать человека. Впрочем, официально имена задержанных не называются.

Как бы то ни было, как сообщали СМИ, конфликт разгорелся в караоке-баре. Горячая компания сначала приставала к спутнице Дмитрия Соловьева - керлингистке Анне Сидоровой. Он, как настоящий мужчина, заступился за гражданскую жену, и тогда горячая компания предложила ему выйти "поговорить". Как рассказывают очевидцы, негодяи знали, что перед ними олимпийский чемпион. Их это не остановило. Себя они, видимо, считали гораздо более крутыми. Но чемпионаты по избиению людей толпой в мире не проводятся, так что нет смысла показывать свои навыки в данном виде. По-хорошему, это должны были объяснить гоп-певцам их родители. Но раз родители не справились с воспитанием, объяснять будут следователи.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка пожелала избитому фигуристу Дмитрию Соловьеву скорейшего выздоровления. "Вчера ночью наш коллега, часть нашей #navkateam, Дмитрий Соловьев пострадал, защищая свою жену и ее подругу от трех негодяев, которые приставали к девушкам. Неравная борьба, где Дима один против троих привела к тому, что он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмой головы. Врачи его обследуют, проводят диагностику, чтобы сказать чем в итоге это обернется для него. Надеюсь, что все обойдётся, и он быстро пойдет на поправку", - написала Татьяна Навка в своем Instagram-аккаунте.

"Дима прекрасный, интеллигентный и добрый человек, который совершенно не должен был попасть в такую ситуацию! Но попав, проявил свои лучшие мужские качества, встав на защиту девушек! Не верится во все произошедшее, еще в эти выходные Дмитрий выступал на гастролях нашего "Аленького цветочка" в Ташкенте, а сегодня такое... Дима, поправляйся скорее, и мы снова ждем тебя на льду наших сказок", - добавила олимпийская чемпионка.

Надо пояснить: изначально сообщалось, что "певцов" было трое. Но, судя по кадрам видео, которые распространяются в Сети, били спортсмена двое. Впрочем, все обстоятельства следствию и предстоит выяснить.

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