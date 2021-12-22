Завершен второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены работы в рамках второго этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений, - отметил Петр Бирюков. - Проведена модернизация системы биологической очистки первого блока, введены в эксплуатацию комплексы отстойников, цех сгущения осадка, резервуары для сточных вод, пре- и постаэрации, реконструировано здание главного машинного зала".

При реконструкции очистных сооружений впервые в России применены самые новейшие технологии. "Например, в рамках второго этапа смонтированы установки ацидофикации, с помощью которых повышают концентрацию органических соединений в стоке для последующего глубокого удаления фосфора, - рассказал Петр Бирюков. - Эта технология позволит улучшить качество возвращаемой в природу воды". Особое внимание уделяется вопросам качества атмосферного воздуха, поэтому установлено оборудование очистки вентиляционных выбросов. Реализация комплекса мероприятий в этом направлении позволит минимизировать появление запахов.

Кстати, полностью реконструируют Люберецкие очистные сооружения в 2023 году.