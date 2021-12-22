Чемпионат WorldSkills Russia состоится в Хабаровске летом 2023 года

Финал национального первенства WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске на территории международного аэропорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев после встречи с главой Агентства развития профессионального мастерства Робертом Уразовым.

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве по проведению финала XI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2023 году. Мы предложили провести финал чемпионата с 1 по 5 июня и организовать соревнования по 80 компетенциям на территории аэропорта Новый имени Невельского", - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, регион в этом движении с 2012 года, а хабаровские техникумы входят в топ-100 рейтинга WorldSkills Russia.

"Мы хотим сориентировать молодежь на работу у нас в крае, на современном производстве, показать ей новые компетенции и дать шанс сделать карьеру в крупных проектах в сферах энергетики, транспорта, горнорудного дела, гостеприимства. Наши работодатели, крупнейший бизнес в этом заинтересованы и выступают партнерами", - уточнил Михаил Дегтярев.

Напомним, международное некоммерческое движение WorldSkills было создано в 1946 году. Россия присоединилась к нему в 2012-м.