Чемпионат WorldSkills Russia состоится в Хабаровске летом 2023 года

Новости

Какие меры предприняли страны мира для сдерживания "омикрон"-штамма 06:57
Таиланд ужесточил правила въезда иностранных туристов 06:44
Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета 06:10
Врач Лоуренс Янг рассказал, как отличить "омикрон" от простуды 05:15
В Приамурье ночью в метель собака нашла подозреваемого в убийстве 05:02
Байден приказал направить в больницы США тысячу военных врачей 04:48
На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона 04:39
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного 04:00
Врач-диетолог Елена Чедия дала советы по выбору куриного мяса 03:35
В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19 03:20
Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок 02:40
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" отложен из-за погоды 02:11
Смертность от COVID-19 за неделю снизилась на 9 процентов 01:50
Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID 01:45
На острове Пасхи обнаружен коронавирус впервые за 15 месяцев 01:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира 00:38
В США P&G отзывает сухие аэрозоли для волос из-за найденного в них бензола 00:18
Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде 21.12.2021
"Спартак" объявил о подписании нападающего Николсона 21.12.2021
Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод 21.12.2021
Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества 21.12.2021
В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 21.12.2021
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 21.12.2021
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 21.12.2021
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 21.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
22.12.2021 07:06
Рубрика: Власть

Чемпионат WorldSkills Russia состоится в Хабаровске летом 2023 года

Текст: Александр Филимоненко

Финал национального первенства WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске на территории международного аэропорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев после встречи с главой Агентства развития профессионального мастерства Робертом Уразовым.

Фото: Пресс-служба ВГУЭС.
Университет во Владивостоке получил грант на мастерские WorldSkills

"Мы подписали соглашение о сотрудничестве по проведению финала XI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2023 году. Мы предложили провести финал чемпионата с 1 по 5 июня и организовать соревнования по 80 компетенциям на территории аэропорта Новый имени Невельского", - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, регион в этом движении с 2012 года, а хабаровские техникумы входят в топ-100 рейтинга WorldSkills Russia.

"Мы хотим сориентировать молодежь на работу у нас в крае, на современном производстве, показать ей новые компетенции и дать шанс сделать карьеру в крупных проектах в сферах энергетики, транспорта, горнорудного дела, гостеприимства. Наши работодатели, крупнейший бизнес в этом заинтересованы и выступают партнерами", - уточнил Михаил Дегтярев.

Напомним, международное некоммерческое движение WorldSkills было создано в 1946 году. Россия присоединилась к нему в 2012-м.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Подписан закон о расширении прав полицейских
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими