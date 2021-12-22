Якутский акселератор "Б8" назвал победителей шестого потока

На Демо-дне шестого потока программы самого северного в России акселератора инновационных проектов "Б8" определены финалисты, которые получат инвестиции. Демо-день прошел в смешанном формате - онлайн и офлайн, и был приурочен к 10-летию Венчурной компании "Якутия" и Технопарка "Якутия".

- Якутия добилась серьезных успехов в IT-отрасли, которая вышла за региональные рамки. Мы готовы развивать IT не только у себя, но и за ее пределами, не бояться вызовов и создавать новое. Якутский акселератор "Б8" уже привлекает стартапы со всей страны, помогая начинающим технологическим предпринимателям продвигать свои проекты, - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Акселератор "Б8" работает с весны 2019 года и инвестирует в стартапы предпосевной стадии через опционы. За два года поступило около 400 заявок из России и других стран.

Участники шестого потока акселерационной программы в течение трех месяцев работали с менторами и экспертами акселератора - руководителем акселерационных программ Product Vision Александром Пустовитом, руководителем менторской группы Open Innivation Stratup Tour Олегом Баранником, венчурным партнером Yellow Rockets Сергеем Васильевым, сооснователем Openface Натальей Мартыновой, генеральным директором Tess Technology Станиславом Триерсом и другими. Под их руководством стартаперы проверяли различные бизнес-гипотезы по своим проектам, дорабатывали их и готовили к следующему этапу развития, а на Демо-дне представили питчи перед потенциальными инвесторами.

В результате было определено шесть проектов, которым "Б8" предоставит инвестиции в размере 1,65 миллиона рублей. Ими стали ИТ-решения для самых различных сфер. Якутский стартап REVRO (Revolutionary environment in virtual reality offers) разработал VR-приложение для психотерапевтов, которое поможет дополнить традиционную терапию упражнениями в виртуальной реальности. SmartABC (Якутск) - это образовательное приложение для детей дошкольного возраста с использованием дополненной реальности. В мобильном видеосервисе для поиска работы и сотрудников I`m in (Москва) работодатели публикуют видеовакансии, а соискатели - видеорезюме. Для использования приложения достаточно записать видео продолжительностью от 15 до 60 секунд. Программа ReRad, позволяющая анализировать состояние сердечно-сосудистой системы на рентгеновских снимках с опорой на искусственные нейронные сети, подготовлена якутскими специалистами. Благодаря этому сервису врач получает визуально обработанные данные с сегментированием сердца, легких, а также структурированный отчет всех измерений с количественными показателями. Портал для ветеринаров и владельцев животных MobiVet также создан якутянами. А Руф скан (Roof scan) - программное обеспечение на основе ИИ для автоматической проверки кровель на наличие дефектов - разработано командой из Белгорода. Программа обрабатывает визуальные данные (фото и видео) плоских кровель и выявляет повреждения, их характер, объем и динамику.

Партнер Starta VC Анастасия Лыкова вручает сертификат финалисту Starta Accelerator Bootcamp Yakutia. Фото: Акселератор "Б8"

Во второй части Демо-дня были подведены итоги проекта Starta Accelerator Bootcamp Yakutia. Эту программу в октябре 2021 года разработали Венчурная компания "Якутия" и акселератор "Б8" в партнерстве со Starta Ventures из Нью-Йорка, занимающейся поддержкой компаний с иностранными основателями в США. Цель - подготовка выпускников "Б8" к выходу на американский рынок.

Starta Ventures оценила стартапы якутского акселератора и отобрала несколько из них для прохождения программы буткэмпа.

- Создателей трех проектов пригласим в США для прохождения акселератора Starta Venture, - сообщила партнер Starta Ventures Анастасия Лыкова. - Эти проекты будут в сопровождении менторов тестировать разные гипотезы и формировать позиционирование своих продуктов на рынке Соединенных Штатов.

Отобраны были Arvis - сервис, который "превращает" изображения в мультимедиаканалы c помощью QR-кодов, Jera Ai - платформа, помогающая проводить виртуальные экспозиции и другие мероприятия, и Tutum Fitness - онлайн-приложение для домашних тренировок с использованием якутского национального тренажера тутум эргиир.

- Наша совместная программа Starta Accelerator Bootcamp Yakutia открыла большие возможности для стартапов. Нам удалось построить мост сотрудничества Якутск - Нью-Йорк. Эта коллаборация придаст новый импульс развитию инновационной экосистемы Якутии, - считает генеральный директор Венчурной компании "Якутия" Василий Ефимов.

Как указал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов, в республике зарегистрировано более тысячи IT-компаний. Их число растет благодаря системной поддержке проектов предпосевной и посевной стадии.

Министр инноваций Якутии приветствует участников Демо-дня Фото: Акселератор "Б8"

- Это результат работы большой команды. Основные элементы нашей экосистемы - акселератор "Б8" и инкубатор "Орех", которые ориентированы на начинающие стартапы, технопарк "Якутия" как ключевая площадка, где проекты развиваются и получают разную поддержку, Северо-Восточный федеральный университет - поставщик высококлассных специалистов, - перечислил министр.

Анатолий Семенов напомнил, что именно в Якутии появились такие всемирно известные компании, как inDriver, MyTona, Fntastic. Перед республикой стоит задача - вырастить новых IT-звезд.

- Якутия - лидер в сфере цифровизации и инноваций на Дальнем Востоке. Перед лидерами всегда стоят задачи развивать не только себя, но и всех вокруг. Именно поэтому республика занимается поддержкой стартапов не только из Якутии, но и из других регионов. Так акселерационную программу "Б8" проходили проекты из Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга. При этом участие стартапов из-за пределов Якутии оказывает положительное влияние на нашу региональную стартап-экосистему, - подчеркнул Василий Ефимов.

Справка

Акселератор "Б8" - это программа ускоренного развития стартапов, включающая в себя менторскую, инфраструктурную, образовательную и финансовую поддержку. Организатор - Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Участие в акселераторе дает возможность получить:

- финансовую помощь на развитие проекта и команды

- менторскую поддержку лидеров рынка,

- уникальные знания успешных предпринимателей из первых уст

- нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и потенциальными клиентами,

- Soft skills: презентационные навыки, работа с командой,

- бонусы от партнеров: доступ к сервисам, рекламе и консалтингу,

- доступ в "Клуб B8" - сообщество единомышленников,

- питчинг перед потенциальными инвесторами в Демо-день.

Предоставляя инвестиции стартапу, "Б8" получает право в будущем купить долю в компании за фиксированную стоимость, а именно - 5 процентов компании за 500 рублей в течение трех лет. Затем, когда стоимость компании вырастет, акселератор может продать свою долю и направить вырученные средства на развитие акселерационной программы.