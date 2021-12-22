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22.12.2021 04:39
Рубрика: Общество

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Текст: Дина Непомнящая

Штормовой ветер и метель ожидаются в Камчатском крае во вторник из-за Тихоокеанского циклона, обрушившегося на полуостров ночью.

Фото: iStock
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"22 декабря циклон начнет оказывать активное влияние на территории Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов и Алеутского муниципального округа", - сообщили в региональном главке МЧС ТАСС.

На этих территория пройдет снег от умеренного до сильного. Возможно его налипание на электропровода.

В четверг непогода распространится на Пенжинский муниципальный район. Влияние цикона сохранится до пятницы.

Жителей и гостей региона просят соблюдать максимальную осторожность. Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.

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