На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Штормовой ветер и метель ожидаются в Камчатском крае во вторник из-за Тихоокеанского циклона, обрушившегося на полуостров ночью.

"22 декабря циклон начнет оказывать активное влияние на территории Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов и Алеутского муниципального округа", - сообщили в региональном главке МЧС ТАСС.

На этих территория пройдет снег от умеренного до сильного. Возможно его налипание на электропровода.

В четверг непогода распространится на Пенжинский муниципальный район. Влияние цикона сохранится до пятницы.

Жителей и гостей региона просят соблюдать максимальную осторожность. Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.