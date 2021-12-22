На Сахалине пропавшего подростка нашли мертвым

На территории одного из недействующих предприятий города Углегорска на Сахалине нашли тело пропавшего 15-летнего подростка. Юноша ушел из дома рано утром 20 декабря и пропал.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Полицейские тут же приступили к поискам.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Во время расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за охрану заброшенного объекта.

Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.