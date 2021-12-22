Начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

По версии следствия, в 2019 году мужчина дал незаконное указание своим подчиненным освободить от ответственности человека, совершившего административное правонарушение. Нарушить закон не позволили сотрудники регионального УФСБ, действовавшие совместно с отделом собственной безопасности областного УМВД.

"Подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в прокуратуре Колымы.