В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека

Следователи СУ СК России по Магаданской области начали доследственную проверку по факту обнаружения двух погибших при тушении частного дома в Магадане.

ЧП случилось утром 21 декабря на 2-й Транзитной улице областного центра. В ходе тушения горящего дома были обнаружены тела двоих жильцов - мужчины и женщины.

"По данному факту следственным отделом по городу Магадан организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания дома и обстоятельства гибели колымчан", - уточнили в пресс-службе СУ СК России по региону.