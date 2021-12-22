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22.12.2021 05:02
Рубрика: Происшествия

В Приамурье ночью в метель собака нашла подозреваемого в убийстве

Текст: Сергей Набивачев

В Благовещенске служебная собака помогла оперативно найти подозреваемого в убийстве. В результате полицейские задержали ранее судимого благовещенца.

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В ночь на 21 декабря старшая одного из домов выходила прогреть машину и обнаружила в подъезде тело 30-летнего мужчины. Женщина вызвала медиков, а те - полицию. Оперативники прибыли со служебной собакой. Они сразу приступили к опросу очевидцев, изучению записи домовых камер. Оказалось, что погибший в этом подъезде не жил. По следам крови полицейские стали отслеживать путь, которым он пришел в подъезд.

"Работа осложнялась неблагоприятными погодными условиями: в ту ночь был сильный мороз и вьюга. Эти факторы мешали трудиться и следовой собаке. Следы время от времени терялись, местами было темно и полицейские подсвечивали дорогу фонариком", - сообщает УМВД по Амурской области.

В итоге собака привела сыщиков к одному из частных домов. В дальнейшем полицейские установили причастностью одного из находившихся в доме мужчин к преступлению. Он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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