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22.12.2021 07:10
Рубрика: Общество

В школах Биробиджана ввели карантин из-за COVID-19

Текст: Ольга Журман

Пять классов в четырех школах Биробиджана переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Якутии уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 70%

"Пока классы находятся на карантине обучение школьников проходит на дому. У всех контактных взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

В самих школах дезинфицируются помещения, где занимались дети, а также столовая и коридоры.

Ежедневно в управление образования мэрии города поступает информация о заболевших в школах, детских садах и учреждения дополнительного образования.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан Пандемия коронавируса COVID-19

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