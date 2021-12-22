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22.12.2021 13:36
Рубрика: Власть

Более 500 жителей Ульяновской области справят новоселье под Новый год

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Более 500 человек переедут в новое жилье из аварийных домов в Ульяновской области до конца 2021 года. 20 декабря ход реализации программы по переселению обсудили на "строительном часе", который провел Губернатор Алексей Русских.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

- Продолжаем контролировать процесс переселения граждан из аварийного жилья. Мы не просто должны переселить всех в срок, мы должны сделать это раньше поставленных сроков. При этом необходимо обращать внимание на качество предоставляемых жилых помещений. Муниципалитетам нужно работать активнее, больше взаимодействовать с Министерством строительства и архитектуры. Все возникающие проблемные моменты необходимо обсуждать и отрабатывать оперативно, - подчеркнул глава региона.

Фото: instagram.com
219 жителей г. Новоульяновска Ульяновской области стали новоселами

Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, на данный момент выполнение программы по переселению по этапу 2020-2021 годов составляет 73%.

- С начала года в новые квартиры переселили 382 человека, расселено 168 квартир аварийных домов. В процессе расселения еще 63 квартиры в Ульяновске, Димитровграде и Новоульяновске. Всего до конца года в новое жилье должны переехать 525 человек. Задача по этапу 2021-2022 годов - достичь 90% контрактования, сейчас у нас 82%, - рассказал глава ведомства.

Напомним, в 2022-2023 годах в Ульяновской области программа по переселению будет реализована ускоренными темпами. На эти цели госкорпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ выделены средства. Решение было принято на встрече главы региона Алексея Русских с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным в июне этого года. Всего досрочно будет расселено 20,8 тысячи кв. м аварийного жилья, в новые квартиры переедут 555 семей.

На "строительном часе" Алексей Русских дал указание руководителям профильных ведомств Правительства провести выезд в Димитровград, где есть угроза срыва сроков переселения по этапу 2020-20121 годов и разобраться с ситуацией на месте.

Также Губернатор поставил задачу главе администрации города Новоульяновска устранить недостатки, о которых сообщили жители дома по улице Волжская, 27А.

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