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22.12.2021 09:19

Как девушка в Татарстане открыла английский клуб в небольшом городке

Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Экономика Поволжья № 289(8640)
В Татарстане поддержка самозанятых начала приносить плоды. Свое дело открывают жители не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Это история о девушке, которая хотела обучать английскому языку детей в Китае, но теперь учит ребят в татарстанском Кукморе.

В 2019 году 23-летняя Альмира Багаутдинова уехала в Китай преподавать английский язык местным школьникам. Уехала из Кукмора, который городом-то стал только в 2017 году. Населенный пункт с 17 тысячами жителей известен на всю Россию прежде всего кукморскими валенками, сковородками и качественными горнолыжными костюмами. Однако девушке хотелось другого: больше года она работала в Поднебесной и обучилась уникальной китайской методике преподавания. Весной 2020 года из-за пандемии Альмира вынуждена была вернуться на родину.

Фото: РИА Новости
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- Ситуация была катастрофическая, - говорит девушка. - Я осталась без работы. Новые преподаватели английского оказались не нужны местным учреждениям образования, имеющихся сокращали вовсю. И тогда нам с коллегой, которая оказалась в такой же ситуации, пришла идея открыть свое дело. Имея за плечами три высших образования, идти работать в магазин - очень не хотелось.

В октябре прошлого года Альмира как самозанятая открыла английский клуб для детей от 3 до 17 лет. При этом подала заявку и получила микрозаем от министерства экономики РТ в размере 100 тысяч рублей.

- Конечно, эти сто тысяч очень помогли. Хотелось стартовать в нормальных условиях, а не так: на что своих денег хватило, то и приобрели. На микрозаем мы купили мебель для класса, телевизор, другое оборудование для занятий. Так что все пошло впрок, - вспоминает Альмира.

Девушка уверяет, что у них не столько школа английского языка, сколько досуговый клуб с языковым уклоном. Конкурентов у них в Кукморе нет, поскольку Багаутдинова с напарницей активно применяет в работе методики, изученные в Китае.

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- Меня в Китае поразило, что родители отдают детей учиться английскому языку с двух лет, а к подростковому периоду эти дети свободно владеют языком. Их методика направлена именно на раскрытие речи ребенка. То есть как только малыш начинает членораздельно что-то говорить, его сразу отдают на иностранный: ребенок растет и одновременно изучает два языка. У нас же родители боятся, что их чадо начнет путаться. С 2 до 6 лет - это как раз тот возраст, когда человек поглощает больше всего информации. Со старшеклассниками мы больше делаем акцент на аудирование, на восприятие английской речи. На то, чтобы они умели излагать свои мысли на иностранном, - этого очень сильно не хватает в российской системе образования. Подросток может идеально знать все правила, грамматику, но применять их на практике не умеет...

При разговоре о профессии у Альмиры Багаутдиновой загораются глаза. Получается, что из-за пандемии и своевременной поддержки со стороны государства в Кукморе теперь есть отличный частный преподаватель английского языка.

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Руководитель центра микрофинансирования фонда поддержки предпринимательства Вячеслав Соловьев говорит, что за микрозаймами обращаются предприниматели, занимающиеся разнообразной деятельностью: парикмахеры, кондитеры, ремонтники - спектр очень большой. За 2021 год поступило 115 заявок, выдано 77 займов на сумму 11,8 миллиона рублей.

- Интересный случай был в Казани. Там самозанятая получила микрозаем на 200 тысяч и открыла цветочную студию. Арендовала помещение, приобрела холодильник для цветов и окупила заем за два месяца, теперь работает в плюс и планирует расширять бизнес, - говорит Вячеслав Соловьев. - И таких, кто меняет самозанятость на другие формы ведения бизнеса, на самом деле немало.

Справка "РГ"

При рассмотрении заявок специалисты фонда оценивают финансовое положение заявителя, наличие или отсутствие задолженностей по кредитам, а также по судебным решениям. Для того чтобы получить деньги, самозанятый обязательно должен начать свою деятельность, получить первую прибыль и оплатить налог на профессиональную деятельность. Еще два условия: вести деятельность на территории Татарстана и на момент кредитования быть не старше 65 лет.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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