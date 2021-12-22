Конституционный суд РФ разрешил в особых случаях пересматривать приговоры

Дело о проверке конституционности статей 416 и 417 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд рассматривал по просьбе жителя Уфы Фатхуллы Исхакова. Постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

История, о которой рассказал этот человек, началась 60 лет назад. Житель Уфы Фатхулла Исхаков в 1959 году был приговорен к лишению свободы по обвинению в покушении на убийство (по делу с тремя потерпевшими). Он 13 лет провел в заключении. Мужчина утверждал, что невиновен. Выйдя на волю этот упорный человек десятки лет добивался отмены приговора. Он доказывал незаконность вердикта, опираясь на признания свидетелей в оговоре. А также и на материалы исследований, ставящие под сомнение выводы экспертизы о характере травм, полученных потерпевшими.

В 2012 году один из свидетелей признался в совершении преступления, за которое отсидел Исхаков. Прокурор из-за появления новых обстоятельств отправил в суд соответствующее заключение. Но через некоторое время прокурор почему-то передумал и отозвал свою бумагу. Итог - уже много лет в этом деле сохраняется неясность. Сама прокуратура неоднократно - десятки раз - прекращала его производство. Суды по жалобам добивающегося реабилитации Фатхуллы Исхакова с ней не соглашались. Но и приговор заявителя не отменяли.

Объясним - такая отмена, в частности, с передачей дела на новое рассмотрение, возможна только по заключению прокурора "о наличии для этого оснований". Без такого заключения суды имеют право только обязать прокурора "устранить допущенные при прекращении соответствующего производства нарушения". Житель Уфы и попросил КС разорвать этот заколдованный круг.

КС в своем решении заявил - исправление судебных ошибок относится к праву на судебную защиту и гарантировано Конституцией. Порядок, при котором основанием суд может принять решение о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, зависит только от заключения прокурора. В стандартных ситуациях это согласуется с положениями Конституции.

Исправление судебных ошибок относится к праву на судебную защиту и гарантировано Конституцией

Но не исключены случаи, когда прокурор не видит оснований для пересмотра дела. А суд отменяет прокурорское постановление, поскольку не считает, что доказательства ошибочности приговора опровергнуты. Этот процесс, затянутый во времени и повторяющийся неоднократно, мешает состояться правосудию. При этом суд по имеющимся материалам может сам прийти к выводу, что случилась ошибка. Это могут быть, в частности, предусмотренные законом "вновь открывшиеся обстоятельства". Такие "обстоятельства" из-за давности лет уже не могут быть процессуально зафиксированы в приговоре суда. Тем не менее сведения, ставящие под сомнение, например, достоверность выводов экспертизы или свидетельских показаний, на которых приговор основан, могут быть зафиксированы и в других процессуальных актах.

- При совокупности таких условий суд, давая оценку постановлению прокурора о прекращении производства ввиду новых обстоятельств, должен иметь право признать их наличие, отменить спорный приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство либо прекратить его своим решением - решили судьи КС. При этом, подчеркнули в КС, такое право суда не должно применяться для пересмотра уголовного дела с ухудшением положения осужденного. Решения по делу Исхакова пересмотрят.