Прогулка по древнему городу: что можно и нужно посмотреть в Болгаре

Корреспондент "РГ" подобрал все самое интересное, что обязательно стоит посмотреть туристу, оказавшись в этом историческом месте.
Самый большой напечатанный Коран в мире
21 мая 2012 года в заповеднике открыли музейно-выставочный комплекс "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". В центральном зале помещен самый большой в мире печатный Коран, изготовленный по специальному заказу Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Вес книги 800 килограммов, размеры - два на полтора метра. Отпечатан он был в Италии на специальной бумаге. Всего Коран насчитывает 632 страницы. Обложка, малахитовое полотно, инкрустирована полудрагоценными камнями. Узор выполнен из золота, а переплет изготовлен из телячьей кожи. Коран занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Автор идеи создания самого большого в мире печатаного Корана - первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Несмотря на то что книга напечатана относительно недавно, в 2018 году уже проводили ее реставрацию. Из-за немалого веса крышек переплета и большого размера листов книги они начали разрушаться при открывании. Непрочно был сшит и бумажный блок: корешок оказался слабым, а из-за недостаточной просушки типографской краски началось склеивание листов. Сегодня священная книга мусульман открыта для всех желающих.
Также в цокольном этаже расположена экспозиция Музея Корана, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории ислама и значимых религиозных событиях этого региона. Ярким экспонатом здесь является мозаичное панно, повествующее о дне принятия ислама волжскими булгарами в качестве государственной религии в 922 году.
Музей болгарской цивилизации
Уникальное здание совмещает в себе функции речного вокзала и музейного комплекса. Открыли его 5 мая 2013 года. Экспозиция музея располагается на третьем и четвертом этажах и занимает 2000 квадратных метров. В ней представлено более 1600 экспонатов, которые раскрывают основные темы: "История исследования Болгара", "История болгарской цивилизации", "Город Болгар".
Представленные археологические экспонаты органично дополняются декоративными панно, картами, реконструкциями и макетами. Это дает возможность посетителям представить болгарскую цивилизацию как одну из величайших в мире. Реальная экспозиция дополняется мультимедийными средствами, с помощью которых воссоздается нематериальное культурное наследие. Даже в отсутствие экскурсовода здесь очень интересно побродить, посмотреть на экспонаты. Архитектура самого здания перекликается с архитектурой сохранившихся булгарских построек.
Болгарское городище
От новодела переходим к древности. Болгарское городище X-XV веков - средневековый город, где находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла. Территория включает археологический культурный слой глубиной пять метров.
Одним из древних сохранившихся зданий на территории городища является Черная палата. Сооружение было возведено в XIV веке и служило в разные периоды учебным местом, ханским судилищем и обителью. В здании сохранились оригинальные архитектурные элементы декора периода постройки. Своим названием палата обязана пожару, вызвавшему почернение стен.
Тут же можно погулять по банному комплексу древнего Булгара, а точнее по тому, что от него осталось. Посетители смогут посмотреть, как был организован помывочный процесс, как работала система водоснабжения и канализации. Сами развалины находились под открытым небом, и, чтобы защитить их от осадков и ветра, был сооружен стеклянный павильон. Также можно дойти до крупного гончарного района на берегу небольшого Голландского озера.
Восточный мавзолей - детально сохранившееся сооружение усыпальницы. В наше время внутри него находится большая выставка по истории Булгара с X по XVIII век. В северном мавзолее образца 14-го века расположилась выставка, посвященная булгарской эпиграфике. Гулять по древним руинам лучше сначала с экскурсоводом, а потом, если что-то осталось недосмотрено, можно пройтись самостоятельно.
Белая мечеть
Архитектурная жемчужина современного Болгара выполнена в той же стилистике, что и Кул Шариф в Казани. Ее еще называют татарстанским Тадж-Махалом и главной инстаграм-локацией. Фотографии на фоне комплекса получаются действительно очень живописными. В его состав входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. Там можно проводить все необходимые религиозные обряды. Для этого есть все условия.
Молельная площадь перед Белой мечетью обрамлена мраморными колоннами и окружена красивым парком. Белая мечеть открыта как для верующих, так и для тех, кто совершенно не связан с исламом. Благодаря этому туристы получают уникальную возможность окунуться в восточную атмосферу, а также оценить как внешний вид, так и внутреннее убранство этого комплекса, открытого в 2012 году.
Музей хлеба
Еще одно место, которое было бы интересно для посещения. Оно никак не связано с религией и находится немного в стороне от Булгарского музея-заповедника. В Музее хлеба рассказывается об истории главного продукта, без которого не обходится ни одно застолье. Также здесь есть и интерактивная часть. Посетители могут прочувствовать тяжелый труд земледельца, попробовав себя в роли пахаря и тракториста на электронных установках "Пахота" и "Жатва". А дети на специальной площадке могут побывать в гостях у Колобка.
Но это еще не все. Комплекс включает в себя жилище мельника, где реконструирован интерьер татарского дома. Создали его на основе подлинных фотографий интерьеров татарских домов из фондов Национального музея РТ с использованием образцов сохранившихся предметов быта, убранства, одежды, орудий труда, относящихся к концу 19-го - началу 20-го века. Тут же рядом расположились работающие ветряная и водная мельницы. Туристы могут посмотреть, как пшеница превращается в муку. Во дворе есть мини-ферма, где можно посмотреть и погладить животных, которых обычно разводят в деревнях.
Как добраться?
Попасть в Великий Болгар можно как на собственной машине, так и с экскурсионной группой из Казани. Также есть и рейсовые автобусы, но в зависимости от сезона их расписание меняется. Летом до древнего поселения можно доплыть на туристическом теплоходе либо на "Метеоре".