Прогулка по древнему городу: что можно и нужно посмотреть в Болгаре

В следующем году болгарский музей-заповедник ждет огромное количество гостей. Дело в том, что именно на 2022 год запланировано празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Корреспондент "РГ" подобрал все самое интересное, что обязательно стоит посмотреть туристу, оказавшись в этом историческом месте.

Самый большой напечатанный Коран в мире

21 мая 2012 года в заповеднике открыли музейно-выставочный комплекс "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". В центральном зале помещен самый большой в мире печатный Коран, изготовленный по специальному заказу Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры. Вес книги 800 килограммов, размеры - два на полтора метра. Отпечатан он был в Италии на специальной бумаге. Всего Коран насчитывает 632 страницы. Обложка, малахитовое полотно, инкрустирована полудрагоценными камнями. Узор выполнен из золота, а переплет изготовлен из телячьей кожи. Коран занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Автор идеи создания самого большого в мире печатаного Корана - первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Несмотря на то что книга напечатана относительно недавно, в 2018 году уже проводили ее реставрацию. Из-за немалого веса крышек переплета и большого размера листов книги они начали разрушаться при открывании. Непрочно был сшит и бумажный блок: корешок оказался слабым, а из-за недостаточной просушки типографской краски началось склеивание листов. Сегодня священная книга мусульман открыта для всех желающих.

Также в цокольном этаже расположена экспозиция Музея Корана, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории ислама и значимых религиозных событиях этого региона. Ярким экспонатом здесь является мозаичное панно, повествующее о дне принятия ислама волжскими булгарами в качестве государственной религии в 922 году.

Музей болгарской цивилизации

Уникальное здание совмещает в себе функции речного вокзала и музейного комплекса. Открыли его 5 мая 2013 года. Экспозиция музея располагается на третьем и четвертом этажах и занимает 2000 квадратных метров. В ней представлено более 1600 экспонатов, которые раскрывают основные темы: "История исследования Болгара", "История болгарской цивилизации", "Город Болгар".

Фото: Александр Эшкинин/РГ

Представленные археологические экспонаты органично дополняются декоративными панно, картами, реконструкциями и макетами. Это дает возможность посетителям представить болгарскую цивилизацию как одну из величайших в мире. Реальная экспозиция дополняется мультимедийными средствами, с помощью которых воссоздается нематериальное культурное наследие. Даже в отсутствие экскурсовода здесь очень интересно побродить, посмотреть на экспонаты. Архитектура самого здания перекликается с архитектурой сохранившихся булгарских построек.

Болгарское городище

От новодела переходим к древности. Болгарское городище X-XV веков - средневековый город, где находилась ставка хана, чеканились монеты, развивались ремесла. Территория включает археологический культурный слой глубиной пять метров.

Фото: Александр Эшкинин/РГ

Одним из древних сохранившихся зданий на территории городища является Черная палата. Сооружение было возведено в XIV веке и служило в разные периоды учебным местом, ханским судилищем и обителью. В здании сохранились оригинальные архитектурные элементы декора периода постройки. Своим названием палата обязана пожару, вызвавшему почернение стен.

Тут же можно погулять по банному комплексу древнего Булгара, а точнее по тому, что от него осталось. Посетители смогут посмотреть, как был организован помывочный процесс, как работала система водоснабжения и канализации. Сами развалины находились под открытым небом, и, чтобы защитить их от осадков и ветра, был сооружен стеклянный павильон. Также можно дойти до крупного гончарного района на берегу небольшого Голландского озера.

Восточный мавзолей - детально сохранившееся сооружение усыпальницы. В наше время внутри него находится большая выставка по истории Булгара с X по XVIII век. В северном мавзолее образца 14-го века расположилась выставка, посвященная булгарской эпиграфике. Гулять по древним руинам лучше сначала с экскурсоводом, а потом, если что-то осталось недосмотрено, можно пройтись самостоятельно.

Белая мечеть

Архитектурная жемчужина современного Болгара выполнена в той же стилистике, что и Кул Шариф в Казани. Ее еще называют татарстанским Тадж-Махалом и главной инстаграм-локацией. Фотографии на фоне комплекса получаются действительно очень живописными. В его состав входит резиденция духовных лидеров мусульманства, медресе для обучения основам ислама и здание самой мечети. Там можно проводить все необходимые религиозные обряды. Для этого есть все условия.

Молельная площадь перед Белой мечетью обрамлена мраморными колоннами и окружена красивым парком. Белая мечеть открыта как для верующих, так и для тех, кто совершенно не связан с исламом. Благодаря этому туристы получают уникальную возможность окунуться в восточную атмосферу, а также оценить как внешний вид, так и внутреннее убранство этого комплекса, открытого в 2012 году.

Музей хлеба

Еще одно место, которое было бы интересно для посещения. Оно никак не связано с религией и находится немного в стороне от Булгарского музея-заповедника. В Музее хлеба рассказывается об истории главного продукта, без которого не обходится ни одно застолье. Также здесь есть и интерактивная часть. Посетители могут прочувствовать тяжелый труд земледельца, попробовав себя в роли пахаря и тракториста на электронных установках "Пахота" и "Жатва". А дети на специальной площадке могут побывать в гостях у Колобка.

Фото: Александр Эшкинин/РГ

Но это еще не все. Комплекс включает в себя жилище мельника, где реконструирован интерьер татарского дома. Создали его на основе подлинных фотографий интерьеров татарских домов из фондов Национального музея РТ с использованием образцов сохранившихся предметов быта, убранства, одежды, орудий труда, относящихся к концу 19-го - началу 20-го века. Тут же рядом расположились работающие ветряная и водная мельницы. Туристы могут посмотреть, как пшеница превращается в муку. Во дворе есть мини-ферма, где можно посмотреть и погладить животных, которых обычно разводят в деревнях.

Как добраться?

Попасть в Великий Болгар можно как на собственной машине, так и с экскурсионной группой из Казани. Также есть и рейсовые автобусы, но в зависимости от сезона их расписание меняется. Летом до древнего поселения можно доплыть на туристическом теплоходе либо на "Метеоре".