Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в заказном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы, где будет избираться мера пресечения.

- В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по части 2 статьи 105 "Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору", - приводит сообщение суда ТАСС.

Следователи настаивают на заключении Гафурова под стражу.

Ильшат Гафуров возглавил казанский университет в 2010 году. Он также является депутатом Госсовета Татарстана с 1995 года. Имеет научное звание кандидата физико-математических наук, доктора экономических наук и статус профессора.