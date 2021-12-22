Самарская область прошла уникальный путь трансформации инвестклимата

Самарская область в этом году вошла в десятку наиболее привлекательных субъектов страны для бизнеса, в регионе открылось рекордное количество производственных предприятий и дан старт целому ряду новых проектов. О том, как удалось добиться репутации территории, благоприятной как для небольших компаний, так и для крупных инвесторов, и как регион продолжает укреплять свои позиции на инвестиционной арене, в интервью рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этом году Самарская область вошла в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, заняв восьмое место. При этом еще в 2017 году субъект был на 65 строчке. Как удалось добиться столь динамичного роста?

Дмитрий Богданов: За последние три года регион, действительно, прошёл уникальный путь трансформации инвестиционного климата. Сегодня мы предлагаем нашим партнерам одни из самых лучших условий в стране: развитые инвестплощадки, все специальные налоговые режимы, региональные льготы и сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов. Мы не просто говорим об этом, мы делаем: ежедневно, последовательно, системно. Инвесторы видят нашу работу, доверяют нам свои проекты, вкладываются в регион. И мы ценим, что в лице правительства и министерства экономического развития они видят надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства.

Безусловно, мы продолжим работать над созданием наилучших условий для частных инвесторов, но сейчас мы также начинаем заниматься вопросом привлечения кадров из других регионов для компаний, которые уже работают в Самарской области. Нам предстоит продумать механизмы поддержки: жилищные программы, подъемные средства и др.

Каких результатов на инвестиционном поле удалось добиться региону в этом году?

Дмитрий Богданов: Текущий год прошел весьма плодотворно. Это касается и роста инвестиций в основной капитал, которые по итогам девяти месяцев текущего года достигли 217,2 миллиарда рублей. Это на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель "допандемийного" 2019-го.

Мы запустили 20 новых производственных предприятий в разных сферах производства. В сентябре был дан официальный старт работе крупнейшего в стране завода по производству входных металлических дверей - "Феррони-Тольятти". Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год.

В Особой экономической зоне "Тольятти" в этом году стартовала работа завода "Форесия" по выпуску автомобильных сидений. Мы запустили Самарский завод медицинских изделий. Единственное подобное производство полного цикла в России выпускает нитриловые перчатки. Также запущена вторая линия производства ООО "Озон фарм", позволяющая производить лекарственные препараты, в том числе, для лечения больных COVID-19.

Еще один инвестор - завод плавленых сыров "Карат" - этой осенью приступил к строительству своего завода в Тольятти. Запустить предприятие планируется в 2023 году, оно станет крупным потребителем молока в регионе.

Всего в Самарской области сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов на 1,4 триллиона рублей. В результате запуска проектов, которые курирует наше министерство, в этом году регион получит более 7400 рабочих мест.

В вопросе привлечения частных инвестиций многие регионы делают большую ставку на площадки с особыми условиями для бизнеса. Как в Самарской области развивается это направление работы с инвесторами?

Дмитрий Богданов: В Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, чтобы дать инвесторам максимум возможностей для работы на нашей территории: это особая экономическая зона "Тольятти", сеть индустриальных парков и две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

ТОСЭР "Тольятти" является одной из самых успешных в стране, в том числе лидируя по числу резидентов. Значительная часть новых инвесторов пришла в город в связи с этим статусом и возможностью использования механизма льгот. В "Чапаевск" в этом году зашел один из крупнейших онлайн-ритейлеров - компания OZON, которая уже в следующем году планирует запустить здесь один из крупнейших в стране логистических центров. Резидентами двух ТОРов сегодня являются 79 компаний, 50 предприятий уже запущены. Одним из них стало первое в России производство дождевальных машин полного цикла, которое мы открыли в этом году.

В особой экономической зоне работают 13 производств, еще 6 находится в фазе активного строительства. Сегодня ОЭЗ "Тольятти" является одной из лучших в стране. Резиденты площадки демонстрируют серьезный рост инвестиций в свои проекты: с начала года их совокупная выручка составила 7,2 миллиарда рублей - это на 85% больше, чем в 2020-м.

Мы ведем постоянную работу по созданию дополнительной инфраструктуры для инвесторов и третьей очереди ОЭЗ. Для этого мы подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита, нового механизма поддержки регионов со стороны федерального центра.

Уже подходит к завершению наш совместный с РЖД проект строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ. Это дает возможность заходить на площадку инвесторам с крупными проектами. Одним из них стал Магнитогорский металлургический комбинат, который строит на площадке крупный логистический центр.

Разместить свои производства на льготных условиях российские и зарубежные компании могут и в индустриальных парках региона. Здесь инвесторам предоставляют земельный участок с подведенными коммуникациями, налоговые льготы, а также оказывают административную поддержку на всех этапах реализации проектов.

Наш регион удобно расположен географически, поэтому в индустриальных парках размещено большое число логистических компаний, распределительных центров российских и зарубежных производителей. В индустриальном парке "Преображенка" уже разместились компании "Ашан", "Деловые линии", "Вита". В сентябре здесь был запущен логистический центр "Почты России". Решение о размещении своего хаба в одном из региональных промпарков также принял еще один российский маркетплейс. Наряду с фулфилмент-центром OZON, будущий комплекс будет рассчитан, в том числе, на поставки местных производителей, реализующих продукцию на платформе онлайн-ритейлера.

Мы благодарны столь крупным инвесторам за доверие к управленческой команде региона - такие проекты дают не только серьезные инвестиции и рабочие места, они становятся новыми "точками роста".

Самарская область стала площадкой для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, в сфере альтернативной энергетики. Расскажите о них подробнее.

Дмитрий Богданов: Действительно, в регион привлекаются не только внебюджетные инвестиции, но и масштабные инфраструктурные проекты. Сегодня недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль, которая пройдет в непосредственной близости от ТОСЭР, ОЭЗ и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", несомненно, повысит инвестиционную привлекательность Тольятти.

Нельзя не сказать о другом масштабном проекте, который уже реализуется в Самарской области - строительстве первого и крупнейшего в ПФО ветропарка суммарной мощностью 236,6 МВт. На площадке в 70 км от областного центра будут возведены три электростанции - 52 ветроэнергетические установки. Сегодня здесь уже ведутся подготовительные работы, а поставки электроэнергии на оптовый рынок планируется начать уже в следующем году.

Соглашение о создании ветроэлектростанций было подписано с Фондом развития ветроэнергетики в июне, на Петербургском экономическом форуме, а уже в сентябре стартовало строительство. Мы были готовы к реализации такого проекта, предварительно утвердили дополнительную поддержку - теперь инвесторы с проектами в области "зеленой" энергетики будут освобождаться от уплаты налога на имущество.

Какие механизмы поддержки инвесторов, помимо инвестплощадок, сегодня разработаны в регионе?

Дмитрий Богданов: Мы постоянно расширяем перечень таких инструментов, и в этом году запустили новый механизм - так называемые региональные инвестиционные проекты. Компания, включенная в реестр РИПов, получает возможность понизить ставку налога на прибыль до 10%.

Мы снизили требования к получению инвестиционными проектами статуса стратегических. Если раньше инвестор должен был вложить не менее миллиарда, то теперь планка снижена до 200 миллионов. Особые условия предусмотрены для проектов в моногородах - они попадут в перечень стратегических, если инвестор вложит не менее 30 миллионов, в Тольятти - не менее 50 миллионов рублей.

Остается востребованной среди инвесторов предоставление льготы по налогу на имущество организаций. Сегодня этой мерой пользуются семь проектов, общий объем налоговых льгот по которым составит более семи миллиардов рублей. Это позволит привлечь в регион более 120 миллиардов рублей инвестиций.

Инвесторы, реализующие проекты в моногородах, получают дополнительную поддержку. Например, мы субсидируем инвесторов за создание новых рабочих мест. Это уникальная в масштабах России практика. За одно созданное рабочее место с уровнем зарплаты выше полутора МРОТ, инвестор получает 100 тысяч рублей при условии сохранения этих рабочих мест в течение пяти лет.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства. Мы делаем все, чтобы инвесторам было комфортно работать в Самарской области!