В Ижевске у пассажирского самолета отказал двигатель при посадке

В Ижевске началась проверка инцидента при посадке пассажирского самолета. Как сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК у воздушного судна произошел отказа реверса двигателя.

Пассажирский лайнер выполнял рейс Москва-Ижевск во вторник вечером. На борту находилось 76 пассажиров и 6 членов экипажа.

После приземления при торможении у самолета произошел отказ реверса правого двигателя. В результате происшествия никто не пострадал, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении. Аэропорт работает в штатном режиме.