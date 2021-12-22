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22.12.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области маленькие дети замерзли на морозе

Текст: Андрей Куликов

В Саратовской области в овраге около села Прокудино в среду обнаружили двух замерзших маленьких детей.

Фото: Андрей Иглов/ РИА Новости
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Как сообщает областное управление СК, мальчик восьми лет погиб от переохлаждения, девочка пяти лет госпитализирована.

- По факту трагедии проводится проверка, - информирует пресс-служба ведомства.

В администрации Аткарского района рассказали, что детей обнаружила случайная прохожая, они были без верхней одежды, в кофтах. Женщина вызвала скорую помощь. Дети жили с матерью, на учете как неблагополучная семья не состояла. Мать с детьми переехала в Аткарский район в прошлом году.

Днем в пятницу, когда нашли детей, температура воздуха опускалась в Аткарске до минус 20 градусов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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