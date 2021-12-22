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22.12.2021 18:55
Рубрика: Общество

Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких

Текст: Ольга Игнатова

Врачи детской больницы из Чувашии спасли трехмесячного малыша со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщает Минздрав России в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета
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Как рассказали в ведомстве, малыша экстренно доставили в реанимационное отделение инфекционного стационара ГКБ №2 города Чебоксары. У него было диагностировано стопроцентное поражение легких.

Это показала компьютерная томография. Главный врач больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталия Малова рассказала, что врачи боролись за жизнь малыша три недели. Ребенок постоянно получал высокопоточный кислород. При этом состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. "Проводились консилиумы, телемедицинские консультации", - уточнила доктор.

В результате совместных усилий состояние малыша удалось стабилизировать. Сейчас его уже перевели в отделение стационара на долечивание, где он находится вместе с мамой и получает всю необходимую специализированную медицинскую помощь.

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