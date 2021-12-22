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22.12.2021 16:27
Рубрика: Власть

Высокотехнологичное оборудование из Пензы отправится в Турцию

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Произведенный в Пензе вертикальный обрабатывающий центр VTM9 будет поставлен в Турцию.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

Впервые компания "СтанкоМашСтрой" заключила контракт на поставку нового высокотехнологичного оборудования собственного производства для Турецкой Республики. Металлообрабатывающий центр был приобретен в рамках международного контракта по строительству первой в Турции атомной электростанции "Аккую" с участием российских специалистов. Мажоритарным акционером АЭС является корпорация "Росатом".

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
В Пензенской области создали станкостроительный кластер

Станок планируется для оснащения монтажно-заготовительного участка АЭС "Аккую". Приемку оборудования провели подрядчики зарубежной компании в России. Отгрузка оборудования конечному потребителю должна состояться в ближайшее время.

- К серийному выпуску вертикального обрабатывающего центра VTM9 мы приступили чуть более года назад. Толчком к разработке нового оборудования послужил возросший спрос среди потребителей продукции станкостроения. Будучи клиентоориентированной компанией "СтанкоМашСтрой" постоянно изучает потребности клиента и разрабатывает новые высокотехнологичные станки, как для отечественного, так и зарубежного рынка, - пояснил генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков.

Уровень современного металлообрабатывающего оборудования за последние годы заметно вырос. В станкостроении эффективно внедряются передовые разработки и применяются на практике. На сегодняшний день одним из востребованных видов металлообрабатывающего оборудования являются вертикальные обрабатывающие центры серии VTM.

Обрабатывающий центр VTM9 компании "СтанкоМашСтрой" обладает большой жесткостью, высокой точностью, производительностью, надежностью, большим крутящим моментом и широким диапазоном параметров обработки. Позволяет обрабатывать металл намного быстрее и качественнее, изготавливать изделия повышенной сложности.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Пензенские станкостроители нарастили производственные мощности

Компания "СтанкоМашСтрой" продолжает развивать линейку металлообрабатывающего оборудования. Ранее пензенские специалисты спроектировали и приступили к изготовлению опытного образца станка СТ16А25 с длинной обработки до 1500 миллиметров. Станок проектировался с использованием систем автоматизированного проектирования и расчета ТорSolid. Токарный станок с расстоянием между центрами в 1500 мм имеет жесткую цельнолитую станину. Это обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей, станок устойчив к вибрациям и позволяет обрабатывать крупногабаритные детали до полутора метров. Специалисты компании планируют в 2022 году представить новый станок потребителям металлообрабатывающего оборудования.

Справка "РГ"

За последние пять лет "СтанкоМашСтрой" нарастил экспорт до 20 процентов от общего объема выпускаемой продукции. Станки из Пензы поставляются в десятки разных стран мира: Германию, Швейцарию, страны Прибалтики, Венгрию, Италию, Ирландию, Монголию, Казахстан. Компания берет курс на расширение рынков сбыта и увеличение объемов поставляемой за рубеж продукции. Этому способствовало открытие второго цеха, где началось серийное производство вертикальных обрабатывающих центров.

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